Dobre wiadomości. ZUS zwiększa wypłaty, nowe stawki już obowiązują

Jednorazowe odszkodowanie to forma wsparcia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Mogą z niego skorzystać zarówno pracownicy, u których stwierdzono uszczerbek na zdrowiu związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych, jak i członkowie rodziny zmarłego - w przypadku śmiertelnego wypadku przy pracy lub zgonu spowodowanego chorobą zawodową.

Dlaczego ZUS podnosi stawki i ile wynosi odszkodowanie?

Wzrost jednorazowych odszkodowań z ZUS jest wynikiem corocznej waloryzacji, która uwzględnia aktualną sytuację ekonomiczną kraju - w tym inflację oraz rosnące koszty życia. Dzięki temu świadczenia powinny zachować swoją realną wartość. Nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucja wypłaca 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jest to wzrost o 205 zł w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego, kiedy kwota ta wynosiła 1431 zł.

W praktyce wygląda to następująco: jeśli lekarz orzeknie 10-procentowy uszczerbek na zdrowiu, poszkodowany otrzyma teraz 16 360 zł, podczas gdy jeszcze do końca marca 2025 r. byłoby to 14 310 zł.

ZUS rozróżnia dwa rodzaje uszczerbku na zdrowiu:

stały uszczerbek - trwałe naruszenie sprawności organizmu, które nie rokuje poprawy (np. amputacja palca),

długotrwały uszczerbek - zaburzenie czynności organizmu trwające powyżej 6 miesięcy, z możliwą szansą na poprawę (np. przewlekłe problemy ortopedyczne).

Oba przypadki uprawniają do jednorazowego odszkodowania, przy czym wysokość wypłaty zależy od procentowego określenia uszczerbku.

Zmiana obejmuje także rodziny

W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jego najbliżsi również mogą liczyć na wyższe wsparcie.

Wzrosły kwoty wypłat dla małżonka, dzieci oraz innych członków rodziny, którym przysługuje prawo do świadczenia. Oto obecne stawki:

małżonek lub dziecko zmarłego otrzyma teraz 11 979 zł (poprzednio 10 471 zł),

każda kolejna osoba uprawniona - 2294 zł (wcześniej 1982 zł).

Jak złożyć wniosek?

Osoby, które ubiegają się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, muszą złożyć odpowiedni formularz w oddziale ZUS. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację medyczną potwierdzającą stopień uszczerbku na zdrowiu oraz zaświadczenie o okolicznościach wypadku lub choroby zawodowej.

Cała procedura jest bezpłatna, a decyzja w sprawie przyznania odszkodowania wydawana jest zwykle w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów.

Warto pamiętać, że ZUS może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów w przypadku wątpliwości dotyczących zgłoszenia.

