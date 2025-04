Chociaż wiosna dopiero niedawno zawitała do Polski na dobre, to już w czwartek będziemy mogli poczuć prawdziwy powiew lata. Według synoptyków będzie to bowiem najcieplejszy dzień od początku tego roku, a termometry pokażą miejscami nawet do 27 stopni Celsjusza. Nie zabraknie również słońca.

Z prognozy przygotowanej przez IMGW wynika, że w nocy ze środy zachmurzeni będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Nad ranem utworzą się mgły, głównie w północnej części kraju. Będą one ograniczać widoczność do 400 metrów, a nad samym morzem do około 200 metrów.

Noc będzie jednak ciepła - temperatura minimalna będzie wynosić od 10 do 15 st. C. Jedynie w rejonach nadmorskich i górskich będzie chłodniej - tam od 6 do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lecz w górach może osiągać nawet 80 km/h.

Ze względu na silny wiatr, w południowo-zachodnich rejonach kraju, a zwłaszcza w Sudetach, obowiązuje ostrzeżenie I stopnia wydane przez IMGW. Obowiązujące od środy od godz. 21 do czwartku do godz. 12, przestrzega przed silnymi podmuchami - nawet do 160 km/h w szczytowych partiach gór.

Prognoza pogody na czwartek. Powiew lata

Prawdziwe apogeum dobrej pogody czeka nas jednak w czwartek. Tego dnia w większości kraju będzie słonecznie, z niewielkimi zachmurzeniami i bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 26 st. C, a lokalnie - zwłaszcza w centrum kraju - nawet do 27 st. C.

Chłodniej będzie jedynie na Półwyspie Helskim i w rejonie Zatoki Gdańskiej - tam około 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych. W rejonach podgórskich Sudetów do godzin południowych nadal obowiązywać będą ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem - w porywach do 75 km/h.

Jeżeli chodzi o noc z czwartku na piątek, to na wschodzie i północnym wschodzie kraju ma być sucho i pogodnie. Na pozostałym obszarze możliwe będzie większe zachmurzenie i lokalne opady deszczu związane z nadciągającym frontem atmosferycznym.

- Temperatura nadal będzie stosunkowo wysoka jak na kwietniową noc - od 11 st. C do 16 st. C - poinformował synoptyk IMGW Kamil Walczak. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i w górach - tam około 10 st. C. Wiatr pozostanie jednak słaby i umiarkowany, ale w rejonach podgórskich Sudetów może nadal osiągać dość silne porywy - do 60 lub 65 km/h. Będzie wiał z kierunków południowych i południowo-wschodnich.

Prognoza pogody na piątek. Będzie ciepło i burzowo

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do około 15 mm.

Temperatura maksymalna od około 20 st. C miejscami na południu, do 26 st. C na północnym wschodzie i w centrum. Chłodniej będzie na Podhalu, około 16 st. C i miejscami na wybrzeżu, około 10 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km/h, na ogół z kierunków południowych. Wysoko w Tatrach porywy do 80 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

