Zimowy atak mrozu dobiegł końca? Prognoza na najbliższe tygodnie

IMGW wydał niedawno stycznia ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia dla niemal całej Polski. Powodem okazały się umiarkowane i silne opady marznącego deszczu. Problemem był również wiatr osiągający w porywach od 70 km/h do 85 km/h.

Czy mrozy odpuszczą na dobre już w styczniu?

W pozostałej części trzeciego tygodnia stycznia temperatury wyniosą od 0 do 3 st. Celsjusza na Pomorzu, od –2 do 2 st. w pasie centralnym oraz od –5 do 3 st. na południu Polski (wyjąwszy tereny górskie, gdzie temperatura może spaść nawet do 7 st. poniżej zera).

Natomiast w czwartym tygodniu stycznia, temperatura wyniesie od 2 do nawet 4 st. Celsjusza nad morzem, od –2 do 6 st. w pasie centralnym i od -2 do 5 st. na południu.

Temperatura minimalna w drugiej połowie stycznia. Źródło: IMGW

Temperatura maksymalna w drugiej połowie stycznia. Źródło: IMGW

Wszystkie te zmiany pogodowe, to efekt napływającego nad Polskę powietrza z południowo-zachodniej Europy. Niż ten będzie się utrzymywał prawdopodobnie do końca miesiąca. To on sprawi, że w kraju nad Wisłą po raz pierwszy w 2025 roku poczujemy powiew wiosny.

Co ważne, prognozy IMGW są długoterminowe, a te mogą się nie sprawdzić. Nie można wykluczyć, że jeszcze w styczniu pojawiają się dni z temperaturą bliską nawet dziesięciu stopni.

Czy w styczniu będzie jeszcze padał śnieg?

Po nadejściu niżu z południowo-zachodniej Europy, nie należy spodziewać się śniegu, lecz deszczu. Ponieważ w połowie stycznia temperatury w ciągu dnia będą wciąż bliskie zeru, a nocą przybierać będą wartości ujemne, można być niemal pewnym, że pojawią się deszcze. Zamarzając na powierzchniach dróg, będą one powodować gołoledzie.

To przed nimi już 14 stycznia ostrzegało IMGW. W tej sprawie rozesłano także alerty RCB do użytkowników telefonów komórkowych.

Ostrzeżenia meteo. Źródło: IMGW

Na Widawie, na wschód od Wrocławia, oraz na Zalewie Szczecińskim obfitość opadów deszczu już teraz doprowadziła do wezbrania i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Nie powoduje to ryzyka powodziowego, ale sygnalizuje pewien problem wynikający z intensywnych zjawisk atmosferycznych nad Polską.

