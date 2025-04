Armenia wezwała władze w Azerbejdżanie do zbadania naruszeń zawieszenia broni wzdłuż granicy obu państw. Jak się okazało, mimo wypracowania traktatu pokojowego, w ostatnim czasie wzrosła liczba incydentów w tym regionie. Do szybkiego zawarcia porozumienia ws. Górskiego Karabachu wzywa Donald Trump.

Jak podała agencja Reuters, władze Armenii wezwały swoich odpowiedników w Azerbejdżanie do zbadania naruszeń zawieszenia broni na linii granicy obu państw. Według ustaleń w ostatnim czasie wzrosła liczba zgłoszonych incydentów, w których doszło do wymiany ognia, co może spowodować wznowienie walk.

Wypracowano traktat pokojowy. Rosną incydenty naruszenia zawieszenia broni

Przedstawiciele państw w marcu przekazali, że udało się uzgodnić tekst traktatu pokojowego, którego zadaniem jest zakończenie 40-letniego konfliktu o region Górskiego Karabachu.

Mimo że wypracowano w tej sprawie kompromis, to jednak od tego czasu władze Armenii i Azerbejdżanu zgłosiły łącznie 26 incydentów naruszenia zawieszenia broni.

Nasilenie takich przypadków wystąpiło szczególnie w ostatnich tygodniach. Jak podała agencja, w ciągu pięciu miesięcy poprzedzających wypracowanie traktatu pokojowego, zgłoszono jedynie trzy takie zdarzenia.

Spór o Górski Karabach. Donald Trump oczekuje pokoju

Z kolei jak powiedział w ostatnich dniach starszy doradca w Biurze Zasobów Energetycznych Departamentu Stanu USA Eric Jacobs, prezydent Donald Trump oczekuje podpisania przez oba państwa traktatu pokojowego.

Członek amerykańskiej administracji dodał, że traktat pokojowy zapoczątkuje "nową erę bezpieczeństwa i dobrobytu" dla regionu Kaukazu Południowego.

