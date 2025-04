Ponad 1800 osób trafiło do szpitali po tym, jak Irak nawiedziły potężne burze piaskowe. Większość pacjentów ma kłopoty z oddychaniem. Wszystko przez pył unoszący się w powietrzu. Władze zdecydowały o zawieszeniu działania dwóch międzynarodowych lotnisk ze względu na ograniczoną widoczność.

Władze tymczasowo zamknęły międzynarodowe lotniska w prowincjach An-Nadżaf i Basra na południu kraju. Pomarańczowa chmura pyłu ograniczyła widoczność do mniej niż jednego kilometra.

Lokalny urzędnik ds. zdrowia Mazen al-Egeili powiedział, że szpitale w prowincji Muthanna w południowym Iraku przyjęły około 700 pacjentów z objawami duszenia się.

Ponad 250 osób przewieziono do szpitala w prowincji Nadżaf, a co najmniej 322 pacjentów, w tym dzieci, wysłano do szpitali w prowincji Diwanija.

Kolejnych 530 osób zgłosiło problemy z oddychaniem w prowincjach Dhi Qar i Basra.

Jak przekazuje AFP piesi i policjanci nosili maski na twarzach, aby chronić się przed pyłem. Na ulicach pojawili się także ratownicy medyczni, aby udzielać pomocy osobom, które miały trudności z oddychaniem.

Irak. Kraj najbardziej narażony na zmiany klimatu

W 2022 roku burza piaskowa spowodowała śmierć jednej osoby, a ponad 5 tys. wymagało hospitalizacji.

Ministerstwo środowiska tego kraju ostrzegło, że w ciągu następnych 20 lat Irak może być narażony na średnio 272 dni burz piaskowych rocznie. W 2050 r. liczba takich dni może przekroczyć 300 w ciągu roku. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych Irak jest jednym z pięciu krajów najbardziej dotkniętych niektórymi skutkami zmiany klimatu.