"Poważne nieprawidłowości" w IPN. Wyniki kontroli jeszcze przed wyborami?

- Na pewno mamy do czynienia z poważnymi nieprawidłowościami - powiedział Marian Banaś o wstępnych wynikach kontroli NIK w Instytucie Pamięci Narodowej, którego prezesem jest Karol Nawrocki. Raport w tej sprawie powinien pojawić się za dwa-trzy miesiące. - Kontrolę zaplanowaliśmy i rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Polityką się nie zajmujemy - podsumował Banaś.

- Sprawdzamy wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem IPN. Myślę, że raport pojawi się za dwa-trzy miesiące - powiedział w "Graffiti" prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Prowadzący Marcin Fijołek przytoczył wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają twierdzić, że kontrola Najwyżej Izby Kontroli w Instytucie Pamięci Narodowej jest związana ze startem Karola Nawrockiego (prezesa IPN) w wyborach prezydenckich.

- Nic podobnego. To są niezgodne z prawdą opinie. Myśmy rozpoczęli planową kontrolę, która była zaplanowana jeszcze w ubiegłym roku. Nie ma tutaj żadnego kontekstu politycznego. Nasi kontrolerzy działają zgodnie z planem - powiedział Banaś.

Podkreślał, że NIK "tę kontrolę zaplanowała i rozpoczęła dużo wcześniej". - Działamy zgodnie z zasadami, które nas obowiązują. My się polityką nie zajmujemy. Wykonujemy swoją pracę. To jest moje zadanie i tego pilnuję - zaznaczył Banaś.

"To niepokojące". Szef NIK o fuzji Lotosu z Orlenem

We wtorek przed południem Najwyższa Izba Kontroli planuje opublikować wyniki kontroli dotyczącej fuzji Lotosu z Orlenem. O tę sprawę także pytany był w "Graffiti" szef NIK Marian Banaś.

- Była to kontrola doraźna po kontroli planowej w 2023 roku, a zakończyła się na początku 2024 roku. Wtedy był problem, bo nie wpuszczono nas do Orlenu, ale robiliśmy kontrolę na podstawie dokumentów w Ministerstwie Aktywów Państwowych - mówił Banaś.

Jak przekazał, ze zgromadzonych dokumentów "wynikało jednoznacznie, że sprzedaż aktywów z Lotosu i częściowo z Orlenu była poniżej wartości rynkowej o prawie 5 mld złotych". - To się teraz potwierdziło w tej kontroli doraźnej - dodał szef NIK.

- Mało tego, takie są fakty, że sprzedano spółce Aramco (saudyjskiej firmie naftowej - red.), podmiotowi zagranicznemu, prawo do dysponowanie 50 proc. produktów rafinerii, co oznacza, że Skarb Państwa stracił prawie 20 proc. wpływu na produkty paliwowe - ujawnił Banaś. Podkreślił, że "chodzi o bezpieczeństwo paliwowe naszego kraju".

- To rzecz niepokojąca, stwarza ryzyko braku bezpieczeństwa paliwowego w naszym kraju - wskazał szef NIK.

Jak mówił, "trzeba też powiedzieć, że zapłacono 250 mln złotych prywatnym doradcom prawnym za opinie, które oni zamawiali, podczas gdy Orlen w ogóle nie skorzystał z usług Prokuratury Generalnej". - A to jest organ powołany do tego, aby wydawać opinie w takich sprawach jak kwestie nieruchomości, poważne umowy wielomilionowe, a tu chodzi o wielomiliardowe - zaznaczył Banaś.

Przypomniał, że NIK w związku z pierwszą kontrolą złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. - Teraz to będzie tylko uzupełnienie, więc nie będziemy po raz drugi wnosić do prokuratury. Myślę, że w niedługim czasie spotkamy się z ministrem sprawiedliwości, aby te dokumentu uzupełnić i poszerzyć o tej wątki, które zbadaliśmy w tej kontroli - zapowiedział Banaś.

Artykuł aktualizowany