- Niemcy podwyższają składkę zdrowotną, ponieważ chcą reformować szpitale, a my obniżamy, bo też chcemy reformować szpitale - stwierdził wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, odnosząc się do nowych regulacji dotyczących składki zdrowotnej. Z kolei były prezes NFZ, Andrzej Sośnierz ocenił, że system ochrony zdrowia w Polsce, "to jest totalny bałagan i brak kooperacji".