Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 33,5 proc. osób, co oznacza spadek o 4,9 pkt proc. Na Karola Nawrockiego głos oddałoby 25,5 proc. wyborców, co z kolei jest wzrostem o 5,4 pkt. proc.

Wybory prezydenckie. Sondaż po debatach

Podium zamyka Sławomir Mentzen, który nie pojawił się na żadnej z dwóch debat w Końskich. Na niego zagłosowałoby 13,4 proc. osób, co jest spadkiem o 5,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Czwarte miejsce należy do Szymona Hołowni, który cieszy się poparciem na poziomie 9,1 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Na Magdalenę Biejat głos oddałoby 6,3 proc. badanych (wzrost o 3,6 pkt proc.).

Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 2 proc. Na Grzegorza Brauna zagłosowałoby 1,6 proc. osób, na Adriana Zandberga 1,3 proc., a na Krzysztofa Stanowskiego 1,1 proc.

II tura wyborów prezydenckich

Jeżeli dojdzie do drugiej tury, biorąc pod uwagę obecne poparcie, to wejdzie do niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. W hipotetycznym starciu wygrałby kandydat KO z wynikiem 55,7 proc. Kandydat obywatelski wspierany przez PiS otrzymałby 38,0 poparcia. Niezdecydowanych osób jest 6,3 proc.

Gdyby do II tury wszedł Sławomir Mentzen to przewaga Rafał Trzaskowskiego okazałaby się jeszcze większa. Uzyskałby on poparcie na poziomie 56,5 proc., natomiast lider Konfederacji 33,7 proc. W tym scenariuszu 9,8 proc. badanych nie było w stanie opowiedzieć się po żadnej stronie.

Sondaż został przeprowadzony po debatach w Końskich. Jedna z nich została zorganizowana przez Telewizję Republika, TV Trwam i wPolscd24. Udział wzięli: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn oraz Krzysztof Stanowski.

Druga debata transmitowana była przez Polsat News, TVP Info i TVN24. Udział w niej wzięli: Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn i Maciej Maciak.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniu 12 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

aba/ sgo / polsatnews.pl