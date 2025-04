Minister ds. odbudowy Marcin Kierwiński stwierdził, że to "Donald Tusk będzie decydował" w sprawie wyboru kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. W ten sposób polityk odniósł się do doniesień mówiących, że jest jedną z rozpatrywanych osób, jeśli wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski. - Widzę, że im bliżej wyborów prezydenckich, tym ta lista nazwisk się wydłuża - zaznaczył.

Minister Marcin Kierwiński w "Gościu Wydarzeń" odniósł się do spekulacji medialnych, które wskazują, że polityk jest jednym z rozpatrywanych kandydatów na fotel prezydenta Warszawy z ramienia Koalicji Obywatelskiej, jeśli Rafał Trzaskowski wygra zbliżające się wybory.



- Dziś ważne jest to, aby Rafał Trzaskowski został prezydentem. Potem dopiero Donald Tusk będzie decydował, kto będzie kandydatem KO na prezydenta Warszawy - stwierdził członek rządu.

Marcin Kierwiński o kandydaturze na prezydenta Warszawy. "Tu się urodziłem"

- Widzę, że im bliżej wyborów prezydenckich, tym ta lista nazwisk się wydłuża. To dobrze, mamy wielu świetnych kandydatów, ale na końcu to Donald Tusk wybierze najlepszego - podkreślił.

Polityk powiedział przy tym, że kocha Warszawę i jest związany z tym miastem od urodzenia. Jak dodał, nie może powiedzieć, że stoi od tego z dala.

WIDEO: Kierwiński kandydatem na prezydenta Warszawy? "Tusk będzie decydował"

- Wiem, że dzisiaj mamy zupełnie, co innego do zrobienia, wybory prezydenckie a ja mam także zamknąć kwestie, które są fundamentalne, czyli zakończyć proces odbudowy - skomentował, odnosząc się do działań na terenach, które zniszczyła zeszłoroczna powódź.

Minister uderza w Karola Nawrockiego. "To jest coś niewiarygodnego"

Członek rządu skomentował również ostatnie zachowanie Karola Nawrockiego na debacie w Końskich, kiedy kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość postawił obok siebie polską flagę.

- Ten chwyt, który zastosował pan Nawrocki - bardzo, bardzo tandetny. (...) Uważam, że jeżeli ktoś stawia sobie polską flagę i mówi, że właściwie tylko on ma prawo do tej polskiej flagi - to jest dyskwalifikujące w wyścigu o urząd prezydenta - stwierdził.

- Prezydent ma z założenia łączyć Polaków, ma być prezydentem wszystkich Polaków, a Nawrocki co mówi, "ja jestem ten lepszy, tylko ja mam prawo do polskiej flagi, a reszta nie ma do tego prawa" - dodał minister.

Kierwiński podkreślił przy tym, że takie zachowanie "to jest coś niewiarygodnego, to jest nadużycie".

Marcin Kierwiński odniósł się do drożyzny. "To jest proces"

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał gościa również o to, dlaczego nie skończyła się drożyzna w Polsce.

- To jest proces, natomiast z całą pewnością, jak patrzymy na czynniki makroekonomiczne, no to inflacja jest o niebo niższa, niż za rządów PiS - stwierdził polityk.

Przekonywał jednocześnie, że "za rządów PiS na artykuły gospodarcze inflacja dobijała do 20 proc." - Były takie artykuły, że nawet przekraczała 20 proc. - zaznaczył.

- Dziś ta inflacja jest trzymana w ryzach - podkreślił.

WIDEO: "Bomba" od NIK na koniec kampanii? Chodzi o nieprawidłowości w IPN

wb / mjo / Polsatnews.pl