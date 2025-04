Rada Ministrów pozytywnie rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o ochronie odbiorców energii, który przewiduje między innymi przesunięcie o trzy miesiące okresu wejścia w życie nowych taryf na energię elektryczną. W związku z tym zaczną one obowiązywać od 1 października 2025 r.



Obecnie przepisy zakładają, że sprzedawcy, z urzędu, mają złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę taryf do 30 kwietnia, a weszłyby one w życie od 1 lipca. Zmiana ustawy da im czas na złożenie dokumentów do 31 lipca.

Przewidywania ministerstwa klimatu. Niższe ceny energii elektrycznej

Jak podkreśliło ministerstwo klimatu w uzasadnieniu, aktualne ceny hurtowe energii elektrycznej są na poziomie 400 - 500 zł za MWh, a zmiana przepisów pozwoli na lepsze uwzględnienie aktualnych warunków rynkowych.

Ministerstwo przewiduje też, że ceny w nowych taryfach obowiązujących od 1 października 2025 r. będą istotnie niższe od obecnych, które wynoszą średnio ok. 622,8 zł za MWh.

"Chroniliśmy i będziemy chronić polskie rodziny przed wzrostem cen energii elektrycznej i na bieżąco analizujemy sytuację na rynku energii. Ceny na rynku hurtowym systematycznie maleją. Odsuwamy wejście w życie nowych taryf, by spadki cen na rynku hurtowym przełożyły się również na ich wysokość" - przekazała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska w komunikacie resortu.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, do końca września 2025 r. gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej, zamrożonych na poziomie 500 zł. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy przedłuży utrzymanie zamrożonej ceny.

