- Obywatele RP to jest fenomen - tak Artur Bartoszewicz zareagował na pytanie o zebrane 250 tys. podpisów poparcia. Na uwagi prowadzącego "Graffiti" kandydat na prezydenta oburzył się, że ten "próbuje podważać" jego deklarację. - Mówię o poważnych sprawach, a pan sprowadza to do takich narracji - stwierdził. Ekonomista pytany był też o jedną ze swoich propozycji - bon 700 zł na zabiegi dla matek.

- To co się stało w Końskich zaprzecza całemu procesowi demokracji - uważa Artur Bartoszewicz, ekonomista i kandydat w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jak mówił gość "Graffiti", "nie było dla niego miejsca" na piątkowej debacie w mieście.

Dopytywany przez Marcina Fijołka, czy nie żałuje, iż nie wziął udziału w debacie, kandydat na prezydenta stwierdził, że "nie ma żadnych obaw i leków".

Debata w Końskich. Kandydat na prezydenta komentuje

- W Końskich odbyła się ustawka komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego z telewizją publiczną przy udziela komitetu PiS i pana Karola Nawrockiego i rozpoczęła się gra, która trwała dwa dni - oświadczył Bartoszewicz.

- Na wezwanie pana Rafała Trzaskowskiego nastąpiło zwołanie wszystkich pozostały. To nie miało nic wspólnego z debatą. To hucpa - kontynuował.

Kandydat na prezydenta sugerował, że wydarzenia z Końskich mają "charakter spisku" i "mają doprowadzić do tego, że wybory nie zostaną uznane". - W moim przekonaniu złamano prawo, mało tego, uczestniczą w tym instytucje państwa - oznajmił Bartoszewicz. - Ja nie mogę uczestniczyć w sytuacji, która prowadzi do degradacji państwa - dodał.

Przypomniał, że prosił o "interwencję" u Andrzeja Dudy, żeby "zajął się procesem utrzymania demokracji w Rzeczpospolitej".

- Panie prezydencie, od piątku pan śpi. Proponuję się obudzić i zaprosić Bartoszewicza do kancelarii. Porozmawiamy, o tym co się dzieje - mówił kandydat. Jego zdaniem "normalne debaty" miałby organizować właśnie Andrzej Duda.

Artur Bartoszewicz o zebranych podpisach: Obywatele to jest fenomen

Artur Bartoszewicz deklarował, że zebrał 250 tys. podpisów na listach poparcia swojej kandydatury. Zapytany o tę kwestię oburzył się. - Ja mówię o poważnych sprawach, a pan sprowadza to do takich narracji, które mają podważać - zwrócił się do Marcina Fijołka.

- Obywatele Rzeczpospolitej to jest fenomen, to jest suweren - stwierdził kandydat na prezydenta.

- Dla mnie to nie jest szok. Jeżeli z Polakami rozmawia się normalnie i poprosi się o to, co jest dla mnie ważne, w sytuacji, gdy oni uznają, że to co robię jest racjonalne, to nic nadzwyczajnego się nie dzieje - mówił ekonomista.

W jego opinii "całą kampanię, od początku, jest podważany". - Partie polityczne, które pana okradają, nie dziwią pana. Będzie pan tu zawsze przyjmował z wielką adoracją każdego z nich - mówił do prowadzącego.

Bartoszewicz zdradził, że zebrane podpisy zgromadził za pośrednictwem "poczty, InPostu, wszystkim drogami, które Polacy dostarczyli".

Na uwagę, że na zorganizowanych przez niego spotkaniach nie pojawia się więcej niż kilkadziesiąt osób, kandydat na prezydenta stwierdził, że "chce z ludźmi rozmawiać". - Ja nie chcę do nich mówić i występować na zasadzie zrobienia show, pomachania flagami, rozdania kiełbasek, zrobienia pompek - dodał.

"Bon piękna matka" o wartości 700 złotych. Kandydat na prezydenta tłumaczy

Bartoszewicz pytany był także o jedną ze swoich propozycji. W jego programie czytamy o wprowadzeniu "bonu piękna matka plus na zakupy, usługi beauty, stomatologiczne, medyczne, spa dla każdej matki". Jego wartość to 700 złotych.

- Chcę uruchomić gospodarkę. Chcę doprowadzić do sytuacji, w której w ciągu następnych 15 lat polska gospodarka podwoi swoje PKB, wartość inwestycji, konsumpcji, podwoi wielkość budżetu. Będziemy siłą, imperium - oświadczył kandydat na prezydenta.

Jego zdaniem "te sektory dostaną zasilenie i uruchomi się gospodarka, a jednocześnie będzie przebudowanie wizerunku matki, który został zdegradowany".

Pytany, czy taka forma wsparcia wpłynie na demografię, kandydat na prezydenta oznajmił, że to jest jeden z punktów programu "królik plus". - Ma za zadanie spowodować, że Polacy będą mieli dzieci, a będą mieli łatwiej, bo będzie wsparcie, też ze względu na to, czego potrzebuje kobieta. Wskazuję, gdzie są bariery i pokazuję rozwiązania - mówił Bartoszewicz.