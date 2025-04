Artur Bartoszewicz ogłosił, że jako prezydent Polski planuje wprowadzić program socjalny dla rodziców trzeciego i każdego kolejnego dziecka. Bezpartyjny kandydat chce również zmniejszać liczbę miejsc w Sejmie, jeśli pogorszeniu ulegnie sytuacja demograficzna Polski. W "Punkcie widzenia Jankowskiego" przekonywał ponadto, iż nasz kraj powinien wrócić do "modelu dużych rodzin".

Dla Artura Bartoszewicza "800 plus jest rozwiązaniem bazowym", lecz zwiększyłby jego poziom. - Proponuję stypendium demograficzne. Dodatkowo motywowałbym ludzi do posiadania trzeciego dziecka, czwartego, piątego, szóstego i tak dalej - powiedział w rozmowie z Grzegorzem Jankowskim.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. PKW opublikowała listę kandydatów

Jak wyjaśnił, jego program przewiduje świadczenie za trzecie i czwarte dziecko w wysokości 1000 zł, za piąte - 1250 zł, a za szóste i każde kolejne - 1500 zł. W ten sposób Polska miałaby wrócić do modelu dużych rodzin.

- Uważam, że łatwiej jest przekonać człowieka, rodzinę, która ma dwoje, troje (dzieci - red.) do kolejnego niż małżeństwo albo parę, która nie ma dziecka i my będzie zachęć do pierwszego dziecka - podkreślał w "Punkcie widzenia Jankowskiego".

"Królik plus". Bartoszewicz chce zmniejszać liczbę posłów

Kolejna propozycja demograficzna, o której Bartoszewicz mówił w Polsat News, zawiera się w programie "Królik plus". - Mamy doprowadzić do sytuacji, w której przez najbliższe 15 lat demografia wzrośnie tak intensywnie; naszym celem jest 46 milionów Polaków - wskazał.

WIDEO: Artur Bartoszewicz w "Punkcie widzenia Jankowskiego"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zaproponował również powiązanie liczby parlamentarzystów z poziomem ludności Polski - Dzisiaj mamy 460 posłów, 37,6 mln obywateli. Gdyby było 370 miejsc w parlamencie, to jak spada o kolejne 100 tysięcy obywateli (liczba ludności - red.), to zabiorę im jedno krzesełko - wyjaśnił.

ZOBACZ: Artur Bartoszewicz kandyduje na prezydenta. Ogłosił 21 postulatów

Jego zdaniem taki krok zmotywowałby polityków, aby "zaczęli dbając o swój interes, czyli chcąc powrócić do 460 miejsc, zaczęli dbać o demografię". Nie wyjaśnił jednak w jaki sposób chce przeforsować swój pomysł, który wymagałby zmiany konstytucji, do czego potrzeba większości dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

WIDEO: Niepokojące dane o zdrowiu. Ponad połowa Polaków z nadwagą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/wka / Polsatnews.pl