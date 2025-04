Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy w nadchodzących wyborach prezydenckich, spotkała się w poniedziałek z prezydentem Andrzejem Dudą. Celem jej wizyty było przekonanie głowy państwa do niepodpisania ustawy ws. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Będę walczyć do końca o to, żeby system działał, żeby system naprawiać, a nie go demontować - stwierdziła polityk podczas konferencji prasowej.

Magdalena Biejat w czasie konferencji po wizycie u prezydenta Andrzeja Duda poinformowała, że przekazała głowie państwa "listy od rezydentów, lekarzy, ekonomistów, po to, żeby przekonać prezydenta, że konieczne jest zawetowanie tej ustawy, bo ta ustawa jest po prostu szkodliwa".

- Obiecałam wszystkim tym środowiskom (…) zrobię wszystko, żeby przestać demolować ochronę zdrowia, nie będę się nigdy godzić na to, żeby publiczna ochrona zdrowia padała ofiarą kampanii wyborczej i tego ze jeden z kandydatów musi koniecznie mieć sukces zanim ta kampania się skończy - powiedziała.

Magdalena Biejat po spotkaniu z prezydentem: Będę walczyć do końca

- Jeśli w tej sprawie trzeba było pójść do prezydenta Andrzeja Dudy, to poszłam do prezydenta Andrzeja Dudy, bo będę walczyć do końca o to, żeby system działał, system naprawiać, a nie go demontować - dodała kandydatka na fotel prezydencki.

- Nie wierzcie państwo w zapewnienia, że ta zmiana, którą przeprocedował Sejm, będzie służyć najmniej zarabiającym przedsiębiorcom, bo to nie jest prawda - podkreśliła.

Zdaniem Biejat fryzjerzy, szewcy czy kwiaciarki, którzy otrzymują pensję w okolicach średniej krajową, "zyskają może na tym 100, 200 złotych". - W tej chwili wizyta u specjalisty kosztuje więcej - zaznaczyła.

Kandydatka Lewicy jest przeciwniczką obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W czasie ostatniej debaty kandydatów w Końskich polityk stwierdziła, że Polska wydaje 5 proc. PKB na ochronę zdrowia, z kolei średnia europejska to 10 proc. PKB.

Złożyła jednocześnie deklarację, że jako prezydent nie podjęłaby decyzji o podpisaniu tej ustawy.

Nowelizacja składki zdrowotnej. Wpływy do NFZ mniejsze o kilka miliardów

Nowe przepisy ws. obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 i PSL.

Jeśli przepisy wejdą w życie, to wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia będą w przyszłym roku mniejsze o ok. 4,6 mld zł. Pokrycie tego ubytku z budżetu państwa obiecuje minister finansów Andrzej Domański.

Na najbliższym posiedzeniu ustawą ma zająć się Senat. Przeciwnicy zmian, m.in. politycy Lewicy i samorząd lekarski, apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawę, kiedy trafi na jego biurko do podpisu.

