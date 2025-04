Posłanka KO przegrała zakład z politykiem PiS. "Cieszę się"

Posłanka KO Katarzyna Piekarska przegrała zakład z posłem PiS Zbigniewem Boguckim. Politycy trzy miesiące temu założyli się w programie "Debata Gozdyry" ws. kandydatów na prezydenta. - Cieszę się, bo z sympatycznej zabawy wzbogaci się dom dla matek z dziećmi - przyznała. - Tak przegrać, to jak wygrać - dodał Bogucki.

W styczniu w programie "Debata Gozdyry" polityk PiS Zbigniew Bogucki założył się z Katarzyną Piekarską z KO o to, czy dwaj czołowi kandydaci w wyborach prezydenckich zrezygnują z wyścigu o najważniejszy urząd w państwie.

Ponieważ Rafał Trzaskowski odnotował wtedy spadek poparcia w sondażach, Bogucki zasugerował, że kandydat KO powinien zrezygnować i zostać przez partię wymieniony.

- Panowie mówicie, że Rafał Trzaskowski może być wymieniony, ale wszyscy się do niego odnosicie. Natomiast jeżeli ktoś zostanie wymieniony i te głosy także się pojawiają, także w waszym środowisku, to będzie Karol Nawrocki - stwierdziła Katarzyna Piekarska z KO.

Polityczny zakład w studiu Polsat News. Piekarska przegrała z Boguckim

Następnie politycy założyli się. - Zakładamy się, że nasz kandydat, kandydat wspierany przez PiS, kandydat obywatelski, Karol Nawrocki, nie zostanie wymieniony. Jeżeli nie zostanie wymieniony, to pani wpłaci 1000 zł na Cartias - powiedział wówczas Bogucki.

Katarzyna Piekarska przystała na tę propozycję. - A pan na WOŚP - powiedziała i uścisnęła rękę politykowi z PiS. W poniedziałek 14 kwietnia Piekarska i Bogucki ponownie pojawili się w programie i doszło do rozstrzygnięcia zakładu.

- Przegrałam ten zakład z panem posłem i wpłaciłam tysiąc złotych. Tak jak było powiedziane w zakładzie, czyli na Caritas - przyznała Piekarska. Jak wyjaśniła, środki trafiły na Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi w Szczecinie.

Posłanka KO wpłaciła 1000 zł na Caritas. "Cieszę się"

Posłanka doprecyzowała, że zdecydowała się akurat na ten podmiot, ponieważ znajduje się w okręgu wyborczym posła Boguckiego. - Liczę na to, że również pan poseł będzie wspomagał ten szczytny cel - powiedziała w studiu Polsat News.

Zdradziła również, że są plany aby wspólnie z posłem PiS i odwiedzić wskazane przez nią schronisko i wręczyć jego młodym podopiecznym prezenty.

- Ja w gruncie rzeczy cieszę się, bo z jakiejś sympatycznej zabawy wzbogaci się dom dla matek z dziećmi. Wydaje mi się, że cel jest jak najbardziej fajny - przekonywała Piekarska.

- Tak przegrać, to jak wygrać. Myślę, że w tym się zgadzamy - stwierdził na to Bogucki.

- Bez względu na to, kto ten zakład wygrał, kto przegrał, ja się cieszę, że Karol Nawrocki cały czas startuje w wyścigu prezydenckim - dodał poseł partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak zaznaczył, cieszy się również z faktu, że środki trafiły "na Pomorze, do Szczecina, do mojego miasta".

Bogucki i Gozdyra też pomogą fundacjom. "Można robić wspólnie dobre rzeczy"

Następnie Bogucki zadeklarował, że "żeby pani poseł było raźniej", to on sam przeleje 500 złotych na szczecińską Fundację Małych Stópek, która pomaga matkom samotnie wychowującym dzieci, ale działa również pro-life.

Na ich deklaracje zareagowała prowadząca program Agnieszka Gozdyra, która zapowiedziała, że również wpłaci tysiąc złotych na fundację związaną z ochroną zwierząt. - Jeżeli panie wpłacą po tysiąc złotych, to mi też nie wypada inaczej niż tysiąc - stwierdził Bogucki i tym samym podniósł oferowaną wcześniej kwotę.

- Siódma minuta programu i już mamy trzy tysiące, które zasilą cele dobroczynne - skomentowała prowadząca. - Czasami, mimo wielkich różnic politycznych, można robić wspólnie dobre rzeczy - podsumował Bogucki.

