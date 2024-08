- Rozmowy toczą się szerzej. Jest zespół, który pracuje nad wyborem najlepszego kandydata, ale takie sprawy lubią ciszę - powiedział Zbigniew Bogucki, pytany czy rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o swoim starcie w wyborach prezydenckich.

Poseł PiS nie chciał zdradzić szczegółów o pracach partii nad wyborem kandydata. Zaznaczył jednak, że 11 listopada to data, "kiedy powinniśmy poznać kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy". - Ale ja mam nadzieję, że to będzie kandydat obozu szerszego, prawicowego, konserwatywnego, który będzie wykraczał poza granice PiS. To jest nam potrzebne, żeby wygrać wybory - podkreślił Bogucki.

Co z subwencją PiS? "Władza chce wykluczyć demokrację"

Pod koniec sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zdecydować o ewentualnym odebraniu subwencji PiS, w związku z odrzuceniem sprawozdania finansowego za kampanię wyborczą partii.

- Musimy brać (pod uwagę) taką alternatywę, dlatego że mamy do czynienia z władzą, która nie szanuje prawa, nie szanuje reguł, która chce wykluczyć demokrację, tzn. największe ugrupowanie opozycyjne - komentował Bogucki.

W piątek premier Donald Tusk mówił o "układzie zamkniętym" w czasach rządów PiS i nadużyciach, które miały kosztować Skarb Państwa 100 mld zł.

- Oni nie odpuszczą, bo wiedzą, że zagalopowali się zbyt daleko. Wiedzą, że gdyby PiS odzyskało władzę, a to jest absolutnie możliwe, patrząc na nastroje społeczne, na to, że rząd jest bardzo źle oceniany (...), to Donald Tusk tworzy układ zamknięty. On jest mistrzem w odwracaniu pojęć. Wtedy, kiedy mówi o układzie zamkniętym w Zjednoczonej Prawicy, właśnie sam to realizuje bardzo twardo - odpowiadał poseł PiS.

- Donald Tusk pięknie potrafi opowiadać. Natomiast jeśli chodzi o pracę, jest po prostu leniem. Czasami jest dezerterem. Raz zdezerterował z Polski, później zdezerterował przed starciem z prezydentem Andrzejem Dudą. Dlaczego to robi? Przede wszystkim dlatego, że ten rząd jest martwy programowo, jeżeli chodzi o realizację obietnic wyborczych (...). Wszystko co robi dzisiaj Donald Tusk, jest de facto pudrowaniem tego trupa - mówił dalej Bogucki.

