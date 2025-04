Ile Polacy planują wydać na Święta Wielkanocne? Najwięcej, bo 15,5 proc. ankietowanych zadeklarowało, za świąteczne zakupy zapłaci średnio 200-300 zł - wykazało badanie UCE Research i Shopfully. Jak wskazują eksperci, zeszłoroczne deklaracje są zbliżone do aktualnych.

Najwięcej Polaków, ponad 15 proc., wyda na wielkanocne zakupy średnio 200-300 zł na jednego członka rodziny - wynika z raportu UCE Research i Shopfully. Niewiele mniej, gdyż 14,4 proc. planuje zmieścić się w przedziale 150-200 zł na osobę. Odpowiedzi, uzyskane przez ankieterów prezentują się następująco:

13,1 proc. ankietowanych planuje wydać powyżej 500 zł;

12 proc. - od 300 do 400 zł;

9,4 proc. - od 100 do 150 zł;

8,8 proc. - od 400 do 500 zł;

7 proc. - od 50 do 100 zł;

2,3 proc. poniżej 50 zł.

3,5 proc. ankietowanych wskazało natomiast, że w tym roku w ogóle nie zrobi przedświątecznych zakupów z względu na wyjazd. 13,7 proc. respondentów nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jak wskazują twórcy raportu, w Polsce konsumenci wydają więcej przed Bożym Narodzeniem niż Wielkanocą.

"Bardziej celebrują zimowe święta. Czteroosobowa rodzina wyda średnio ok. 800-1200 zł na samą żywność, nie licząc prezentów na zajączka czy alkoholu" - mówi Robert Biegaj z Shopfully.

Wielkanoc. Tyle Polacy wydadzą na święta

"Artykuły spożywcze cały czas drożeją i Polacy muszą się dostosować" - dodał, przypominając, że żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały rok do roku o 6,7 proc. "Ponadto niektórzy eksperci na rynku przewidują, że w kwietniu, tj. przed samymi świętami ceny wzrosną rok do roku nawet dwucyfrowo. Do tego w sklepach ma być mniej promocji niż rok temu" - zaznaczył Biegaj.

Specjalista zwrócił też uwagę, że Polacy coraz bardziej ograniczają wydatki świąteczne, co szczególnie widać w przypadku Wielkanocy, a także ograniczają marnowanie żywności. "Można odnieść wrażenie, że coraz częściej konsumenci lepiej się przygotowują do celebrowania długich weekendów i grillowania niż do świąt wielkanocnych" - dodał ekspert Shopfully.

Jak zmieniły się nawyki zakupowe?

Respondenci odpowiedzieli również na pytanie, ile wydali na wielkanocną żywność (w tym na napoje bezalkoholowe) w przeliczeniu na jedną osobę w ubiegłym roku. Zeszłoroczne deklaracje są zbliżone do aktualnych.

18,7 proc. badanych nie pamiętało wielkości zeszłorocznych wydatków wielkanocnych. 15,8 proc. zaznaczyło 200-300 zł, 12,9 proc. 100-150 zł, 12,2 proc. 150-200 zł, 10 proc. 300-400 zł, 9 proc. - ponad 500 zł.

Po 7,5 proc. konsumentów zaznaczyło przedziały 400-500 i 50-100 zł, 1,8 proc. ankietowanych zadeklarowało kwotę poniżej 50 zł - 1,8 proc. A 4,6 proc. wskazało brak wielkanocnych wydatków.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2 i 3 kwietnia na próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

