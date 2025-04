Wielkanocny prezent od ZUS. Emeryci dostaną podwójny przelew 

Trzynasta emerytura to dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane raz w roku wszystkim emerytom. Przyznawana jest automatycznie, bez konieczności składania wniosków. W 2024 roku wynosiła 1780,96 zł brutto, czyli tyle, co najniższa emerytura. Z kolei w 2025 roku kwota ta wzrosła do 1884,61 zł brutto, w związku z waloryzacją świadczeń o 5,5 proc. obowiązującą od marca.

Dodatek trafi do wszystkich osób uprawnionych do pobierania emerytur i rent, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia.

Harmonogram wypłat emerytur w kwietniu 2025

ZUS realizuje przelewy emerytur w siedmiu stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze są przelewane wcześniej, aby seniorzy nie musieli czekać na swoje świadczenia.

ZOBACZ: Na jaką emeryturę można liczyć po 8 godzinach pracy? ZUS wylicza różne stawki

W tym roku Wielkanoc wypada 20 i 21 kwietnia. W związku z tym osoby, które standardowo otrzymują emeryturę 20. dnia miesiąca, mogą liczyć na wcześniejszy przelew. Oznacza to, że część seniorów dostanie swoje świadczenia jeszcze przed świętami - w tym zarówno regularną emeryturę, jak i trzynastkę.

Kiedy dokładnie ZUS wypłaci podwójne świadczenia?

Podwójny przelew trafi do seniorów w następujących terminach:

1 kwietnia (wtorek) - standardowa wypłata emerytury i trzynastki dla osób, które zawsze otrzymują świadczenia na początku miesiąca,

4 kwietnia (piątek) - zamiast 5 kwietnia (sobota) i 6 kwietnia (niedziela),

10 kwietnia (czwartek) - standardowa wypłata dla kolejnej grupy emerytów,

15 kwietnia (wtorek) - standardowa wypłata emerytur i trzynastek,

18 kwietnia (piątek) - zamiast 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna),

25 kwietnia (piątek) - standardowa wypłata dla ostatniej grupy seniorów.



To oznacza, że większość emerytów otrzyma swoje pieniądze jeszcze przed świętami, co pozwoli im na spokojne przygotowania bez martwienia się o budżet.

Podwójny przelew przed świętami. Co to oznacza dla seniorów?

Dzięki przyspieszonej wypłacie wielu emerytów będzie mogło swobodniej zaplanować swoje świąteczne wydatki. Ceny żywności oraz innych artykułów niezbędnych na Wielkanoc wciąż rosną ze względu na inflację, dlatego dodatkowe środki na koncie mogą być dużym odciążeniem dla domowego budżetu.

Co więcej, wcześniejsza wypłata oznacza, że osoby starsze unikną kolejek w sklepach tuż przed świętami. Dzięki podwójnemu przelewowi już na początku kwietnia będą mogły zrobić zakupy i uniknąć przedświątecznego tłoku.

ZOBACZ: Seniorzy będą mocno rozczarowani. Chodzi o emerytury czerwcowe

Nie wszyscy jednak skorzystają z wcześniejszych wypłat - seniorzy, którzy standardowo otrzymują emeryturę 25. dnia miesiąca, dostaną swoje świadczenia zgodnie z planem, czyli dopiero po świętach.

WIDEO: Deregulacja pełną parą - Szczerze o pieniądzach odc. 266 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl