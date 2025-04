Rafał Trzaskowski odwiedził w sobotę Bolesławiec. Podczas spotkania z mieszkańcami miasta doszło do incydentu. "Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję" - skomentował premier Donald Tusk.

Poseł KO Patryk Jaskulski poinformował, że podczas sobotniego spotkania Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Bolesławca (woj. dolnośląskie) doszło do incydentu.

Incydent na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim

"Dziś podczas wiecu mężczyzna, próbował zaatakować uczestników gazem. Był o krok od Rafała Trzaskowskiego" - napisał w mediach społecznościowych.

"To już nie są tylko słowa - to realne zagrożenie" - dodał. Do wpisu dołączył nagranie na którym widać awanturującego się starszego mężczyznę, który w pewnym momencie wyjął z kieszeni kurtki pojemnik, przypominający gaz.

Zobaczcie, do czego prowadzi nieustanna nienawiść sączona przez Republikę i wPolsce24.



Dziś podczas wiecu mężczyzna, próbował zaatakować uczestników gazem. Był o krok od @trzaskowski_ .



To już nie są tylko słowa – to realne zagrożenie.

Czas na opamiętanie!#StopNienawiści… pic.twitter.com/CocapZIX66 — Patryk Jaskulski (@20Jaskulski) April 12, 2025

Lokalne media przekazały, że senior miał wcześniej zachowywać się agresywnie w stosunku do kandydata KO i jego zwolenników. "Ochrona zawiadomiła policję, która wyprowadziła mężczyznę zakłócającego wiec" - podał portal istotne.pl.

"Efekt hejtu". Premier komentuje

Incydent na wiecu w Bolesławcu skomentował premier Donald Tusk.

"Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Plus efekt hejtu prawicowych mediów" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

