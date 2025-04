W piątek wieczorem rozpoczęła się debata w Końskich transmitowana przez TVN24, Polsat News i TVP. W dyskusji udział bierze ośmiu kandydatów.

Popierany przez PiS Karol Nawrocki po odpowiedzi na pierwsze pytanie, dotyczące obronności, uderzył Rafała Trzaskowskiego z KO.

- Mój główny kontrkandydat Rafał Trzaskowski nie miał odwagi stawić się na debacie, wyłączono dwie konserwatywne telewizje z relacjonowania debaty. Jestem tu z szacunków do widzów, ale największym zagrożeniem jest to, że tchórze będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych - powiedział Nawrocki, zwracając się do Trzaskowskiego, w trakcie debaty.

Debata w Końskich. Trzaskowski odpowiada Nawrockiemu

- Wszyscy byliśmy umówieni na 12 maja, wtedy się spotykamy. Pan wyzwał mnie na debatę. Bał się pan stanąć jeden na jeden - powiedział Rafał Trzaskowski, odpowiadając na słowa Karola Nawrockiego w trakcie debaty w Końskich. - Trudno. Ubolewam nad tym - dodał.

Prezydent Warszawy przekazał, że cieszy się ze spotkania w większym gronie.

Debatę przedwyborczą w Końskich można obejrzeć m.in. w Polsat News oraz Polsat News Polityka.

Telewizja Polska S.A. wcześniej wyraziła gotowość do wyprodukowania sygnału z "Debaty Przedwyborczej" w Końskich z udziałem kandydatów na Urząd Prezydenta RP: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. TVP S.A., TVN 24 i Polsat News są gotowe do przeprowadzenia transmisji i udostępnienia bezpłatnie sygnału telewizyjnego innym zainteresowanym mediom.

TVP S.A TVN 24 i Polsat News wyznaczyły jako prowadzących: Joannę Dunikowską-Paź (TVP), Grzegorza Kajdanowicza (TVN24) oraz Piotra Witwickiego (Polsat News).