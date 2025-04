Najbardziej na piątkowej debacie w Końskich zdaniem dr. Andrzeja Anusza zyskał między innymi Szymon Hołownia.

- Zyskał na tym, że on się przyczynił do rozsypania scenariusza Trzaskowskiego, a to spowoduje moim zdaniem, że Szymon Hołownia - jak to się mówi w polityce - poczuł krew i pójdzie dalej, będzie tylko ostrzej bił w relacje koalicyjne - stwierdził na antenie Polsat News.

Innym politykiem według eksperta, który wypadł pozytywnie podczas dyskusji była kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. - Też pójdzie dalej - zaznaczył.

Debata w Końskich. "Nawrocki pierwszy raz w tym otoczeniu i nie przegrał"

Zdaniem dr. Anusza Karol Nawrocki "politycznie oczywiście wygrał". - Nie popełnił żadnego błędu. Pierwszy raz mogliśmy zobaczyć Karola Nawrockiego w otoczeniu wszystkich polityków - powiedział

- On jest z tych polityków wagi ciężkiej, pierwszy raz dopiero dzisiaj miał takie wystąpienie i pierwszy raz w tym otoczeniu i nie przegrał - dodał.

- Dobrze wypadł, merytorycznie się obronił, w związku z tym politycznie wygrał - dodał. Z kolei kandydat KO Rafał Trzaskowski w opinii gościa wyszedł z debaty w Końskich "najbardziej pobity".

Rafał Trzaskowski po debacie w Końskich. "Kandydaci nagle się obudzili"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej odniósł się do debaty w czasie swojego wieczornego wiecu, który odbył się po wydarzeniu. Prezydenta Warszawy powiedział, że "ciężko zrozumieć niektórych konkurentów".

- Byliśmy umówieni na wspólną debatę miesiące temu. Kandydaci wszyscy nagle się obudzili. To była równa debata, nikt nie miał lepszych warunków. Nie to, co w roku 2020 - stwierdził.

