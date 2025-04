Nawyki żywieniowe oparte na przetworzonej żywności i białym pieczywie są coraz powszechniejsze niemal na całym świecie. Wypierają lokalne, tradycyjne diety, co nie pozostaje bez wpływu na zdrowie społeczeństwa. Badania przeprowadzone w Afryce pokazują, jak niewiele potrzeba czasu, by odczuć negatywne skutki zmiany jadłospisu.

Typowe dla wielu regionów Afryki posiłki są bogate w warzywa, owoce, rośliny strączkowe, pełne ziarna oraz produkty fermentowane. Tego typu żywność coraz częściej ustępuje miejsca diecie zachodniej, charakterystycznej dla krajów uprzemysłowionych. Jakie mogą być tego konsekwencje? To sprawdził międzynarodowy zespół naukowców.

Zmienili swoją dietę. Efekty były natychmiastowe

Eksperyment przeprowadzili badacze z uniwersyteckiego centrum medycznego Radboud w holenderskim Nijmegen oraz tanzańskiego KCMC University. Badaniem objęto 77 zdrowych mężczyzn z Tanzanii. Część uczestników, którzy wcześniej stosowali tradycyjną dietę, przez 14 dni spożywała posiłki charakterystyczne dla kultury zachodniej. Inni z kolei przeszli w tym samym czasie na lokalne menu. Trzecia grupa piła codziennie tradycyjny, fermentowany napój z bananów - mbege.

Uczestników przebadano po dwóch tygodniach oraz kilka tygodni później. Analizowano m.in. działanie układu odpornościowego, przebieg procesów metabolicznych i poziom markerów stanu zapalnego we krwi. Wyniki okazały się zaskakujące. Przejście na dietę zachodnią spowodowało aktywację mechanizmów biologicznych, które wiążą się z chorobami cywilizacyjnymi. Jak podano w czasopiśmie "Nature Medicine", zaobserwowano również objawy stanu zapalnego oraz osłabienie odporności.

Takie reakcje organizmu mogą prowadzić do rozwoju cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów oraz przyspieszonego starzenia się tkanek.

Zastosowanie tradycyjnej diety lub regularne picie napoju mbege przyczyniło się do obniżenia poziomu markerów zapalnych. Co więcej, część zmian utrzymała się także po zakończeniu badania - potwierdziły to wyniki kolejnych pomiarów przeprowadzonych cztery tygodnie później.

Przetworzona żywność a przewlekłe choroby

Quirijn de Mast, lekarz z holenderskiego uniwersytetu, wskazał elementy zachodniej diety, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Do takich produktów zalicza się wysoko przetworzoną, kaloryczną żywność, jak:

biały chleb,

frytki,

dania bogate w sól,

cukier rafinowany,

tłuszcze nasycone.

Zdaniem badacza, przewlekłe stany zapalne mogą być jednym z mechanizmów prowadzących do wielu schorzeń.

W oficjalnym komunikacie Radboud UMC podano, co dokładnie jedli uczestnicy eksperymentu. Wśród niezdrowych dań znalazły się m.in. duże ilości mięsa, pizza, makaron i naleśniki - przy ograniczonym udziale warzyw i owoców. Znacznie korzystniej na organizm wpływało tradycyjne menu regionu Kilimandżaro - z większą ilością warzyw, owoców, fasoli oraz zbóż takich jak proso czy brązowy ryż.

