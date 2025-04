Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia - tak mówią dietetycy. Okazuje się, że niektóre popularne produkty śniadaniowe mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Badania wykazują, że niewłaściwa dieta wpływa nie tylko na metabolizm, ale także na funkcjonowanie mózgu. Co dokładnie wynika z badań?

Od lat podkreśla się znaczenie śniadania dla funkcjonowania organizmu. To pierwszy posiłek dnia, który dostarcza energii oraz wpływa na procesy metaboliczne. Jednak nowe badania sugerują, że nie każde śniadanie jest korzystne dla zdrowia.

Wskazuje się, że dieta bogata w tłuszcze nasycone oraz cukry proste może prowadzić do zmian w mikrobiomie jelitowym, a co za tym idzie - do zwiększenia poziomu lęku i depresji.

Odkrycia naukowców. Dieta bogata w tłuszcze i cukry proste a zdrowie psychiczne

Badania przeprowadzone przez naukowców z University of Colorado Boulder oraz Uniwersytetu Montrealu wskazują, że dieta bogata w tłuszcze nasycone i cukry proste ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Zmiany w mikrobiomie jelitowym, wywołane tymi składnikami, prowadzą do zakłóceń w neuroprzekaźnikach mózgu. To może skutkować wzrostem poziomu lęku, nadpobudliwości oraz rozwojem objawów depresyjnych.

Ponadto, tego typu dieta sprzyja stanom zapalnym w rejonach mózgu odpowiedzialnych za regulację nastroju i motywacji, co wpływa na emocje i zachowanie. Jak wynika z badań opublikowanych w BMC Biological Research, zaburzenia mikrobiomu jelitowego mogą także zakłócać sygnalizację między jelitami a mózgiem, przez co nasila objawy lękowe.

Badanie opublikowane w czasopiśmie International Journal of Experimental Pathology, wskazuje, że szczury, u których naukowcy stosowali dietą bogatą w tłuszcze nasycone oraz fruktozę wykazywały zwiększony poziom lęku i objawy depresyjne. Naukowcy sugerują, że mechanizm ten może być związany z peroksydacją lipidów, procesem prowadzącym do uszkodzeń komórek nerwowych.

Jakie wnioski płyną z badań dla codziennej diety?

Na podstawie badań można wyciągnąć wniosek, że dieta bogata w tłuszcze nasycone oraz cukry ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na zdrowie psychiczne. Z tego względu eksperci zalecają ograniczenie spożycia tłuszczów pochodzenia zwierzęcego oraz cukrów prostych, zwłaszcza w porannych posiłkach.

Przykładami niezdrowych produktów śniadaniowych są:

Słodkie płatki śniadaniowe – szybki wzrost i spadek poziomu cukru we krwi powoduje zmęczenie i głód.

Drożdżówki i pączki – niski poziom błonnika i białka przyczynia się do przyrostu masy ciała oraz ryzyka problemów sercowych.

Śniadania typu fast food – wysoka zawartość tłuszczu i soli zwiększa ryzyko otyłości, nadciśnienia oraz chorób serca.

Zdrowszym wyborem będą produkty bogate w błonnik, tłuszcze nienasycone oraz pełnowartościowe białko, takie jak pełnoziarniste pieczywo, owoce, jogurty naturalne, orzechy czy nasiona.

