Te poranne objawy mogą wskazywać na cukrzycę. Należy pilnie odwiedzić lekarza 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba osób chorujących na cukrzycę wzrosła z 200 mln w 1990 r. do 830 mln w 2022 r. Choroba ta częściej występuje w krajach o niskich i średnich dochodach, głównie ze względu na ograniczony dostęp do publicznej służby zdrowia.

W 2021 r. cukrzyca i związane z nią schorzenia nerek spowodowały ponad 2 miliony zgonów na całym świecie. Można ją jednak skutecznie kontrolować - istotne jest jednak wczesne rozpoznanie i zmiana stylu życia.

Brak energii z samego rana

Osoby chorujące na cukrzycę często skarżą się na uczucie zmęczenia zaraz po przebudzeniu, mimo przespanej nocy. Według American Diabetes Association 61 proc. pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2 doświadcza tych objawów. Poranne zmęczenie może być wynikiem zaburzeń metabolicznych oraz niewłaściwego wykorzystania glukozy przez organizm.

Pixabay Brak energii? Uczucie silnego głodu i pragnienia? To może być cukrzyca

Oczywiście nie musi to od razu oznaczać choroby, każdy człowiek bywa czasami wyjątkowo zmęczony, nawet jeżeli zdrowo i spokojnie przespał całą noc. Jednak cyklicznie powtarzające się zmęczenie tuż po przebudzeniu powinno zostać skonsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu.

Uczucie silnego głodu i pragnienia tuż po przebudzeniu

Wysoki poziom cukru we krwi powoduje, że nerki pracują intensywniej, aby usunąć nadmiar glukozy. To prowadzi do zwiększonego oddawania moczu i odwodnienia organizmu. W efekcie odczuwa się wzmożone pragnienie.

ZOBACZ: Nie ignoruj tych symptomów. To może być znak, że twoje serce jest w opałach

Dodatkowo komórki, które pozbawione są odpowiedniej ilości glukozy, sygnalizują potrzebę dostarczenia energii, co objawia się zwiększonym apetytem.

Nie tylko pragnienie i zmęczenie. Inne objawy podwyższonego cukru

Hiperglikemia, czyli stan podwyższonego stężenia glukozy we krwi, powoduje, że organizm próbuje pozbyć się jej nadmiaru poprzez zwiększoną produkcję moczu. Skutkiem tego może być konieczność częstszego wstawania w nocy, co zaburza rytm snu i przyczynia się do uczucia zmęczenia o poranku. Odwodnienie, będące konsekwencją nadmiernej utraty płynów, może z kolei prowadzić do suchości w ustach.

ZOBACZ: Niepozorne śniadanie, a w rzeczywistości zagrożenie dla mózgu. Eksperci ostrzegają

Wysoki poziom glukozy we krwi wpływa również negatywnie na układ nerwowy - objawia się to mrowieniem, drętwieniem lub pieczeniem w dłoniach i stopach. Dodatkowo, przy obecności ciał ketonowych w organizmie, oddech może nabrać charakterystycznego, owocowego zapachu.

Jeśli podobne objawy pojawiają się regularnie, mogą wskazywać na rozwijającą się cukrzycę i wymagają konsultacji z lekarzem.

Jak zapobiegać cukrzycy?

W zapobieganiu cukrzycy ogromne znaczenie ma styl życia. Dużą rolę odgrywa regularna aktywność fizyczna oraz codzienne wybory żywieniowe - najlepiej sprawdza się dieta oparta na warzywach, produktach pełnoziarnistych i zdrowych tłuszczach.

Warto też unikać nadmiaru cukrów prostych i wysoko przetworzonych dań, ponieważ sprzyjają one nadwadze, a ta z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia choroby.

jkn / Polsatnews.pl