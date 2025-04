Złożenie wniosku emerytalnego w nieodpowiednim czasie może znacząco obniżyć wysokość świadczenia. Niewłaściwy moment przejścia na emeryturę może skutkować stratą nawet 600 zł miesięcznie. Dlatego istotne jest zrozumienie, kiedy najlepiej złożyć wniosek, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji finansowych. Jak to wygląda w praktyce?

Decyzja o przejściu na emeryturę powinna być starannie przemyślana, zwłaszcza pod kątem terminu złożenia wniosku. Eksperci zwracają uwagę, że osoby urodzone w kwietniu, maju i czerwcu mogą być szczególnie narażone na niższe świadczenia, jeśli zdecydują się na emeryturę w tych miesiącach.

Różnice w wypłatach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą wynieść od 500 do 600 zł miesięcznie.

Którzy seniorzy ryzykują największe straty?

Aby uniknąć obniżenia świadczenia, warto rozważyć kilka konkretnych działań, które mogą znacząco wpłynąć na jego wysokość. Świadomość obowiązujących przepisów i zasad waloryzacji może mieć ogromne znaczenie dla stabilności finansowej.

Waloryzacja marcowa

Pierwszym czynnikiem ryzyka jest przegapienie waloryzacji marcowej. Każdego roku w marcu emerytury są automatycznie podwyższane zgodnie z ustawowymi wskaźnikami.

Jednak podwyżka ta dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały prawo do emerytury przed końcem lutego. Seniorzy składający wniosek wiosną mogą zostać pozbawieni tej istotnej podwyżki.

ZOBACZ: Termin do 25 kwietnia. Niedopilnowanie opłaty abonamentu grozi dotkliwą karą

Czerwiec nie zawsze się opłaca

Kolejnym aspektem jest mniej korzystna waloryzacja składek w czerwcu. Choć czerwcowa waloryzacja kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS jest zwykle najkorzystniejsza, nie wszyscy mogą z niej w pełni skorzystać. Osoby, które złożą wniosek w tym miesiącu, mogą zostać objęte mniej korzystnym przeliczeniem.

W 2023 roku różnica w wysokości świadczenia sięgała nawet kilkunastu procent, co w praktyce oznacza stratę sięgającą dziesiątek tysięcy złotych w perspektywie całego okresu pobierania emerytury.

Zbyt późny wniosek to ryzyko

Nie bez znaczenia jest także kwestia tzw. trzynastej emerytury. To dodatkowe świadczenie przysługuje wyłącznie seniorom, którzy uzyskali prawo do emerytury do końca marca danego roku. Osoby składające wniosek później nie tylko otrzymują niższe świadczenie bazowe, ale również są pomijane przy wypłacie trzynastki.

GUS ma głos. Nowe dane

Na wysokość świadczenia wpływają także nowe tablice dalszego trwania życia, publikowane co roku przez Główny Urząd Statystyczny. Im dłuższe przewidywane życie, tym niższa miesięczna emerytura - ponieważ zgromadzony kapitał jest dzielony na więcej miesięcy.

W 2025 roku nowe dane GUS zostaną ogłoszone w kwietniu, co oznacza, że osoby przechodzące na emeryturę po tej dacie muszą liczyć się z mniej korzystnym przeliczeniem.

Zalecenia dla przyszłych emerytów

Aby uniknąć obniżenia przyszłych świadczeń emerytalnych, warto działać świadomie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Ważna jest konsultacja z doradcą emerytalnym ZUS, który pomoże ustalić optymalny moment przejścia na emeryturę z punktu widzenia finansowego.

ZOBACZ: Ile zapłacimy za wielkanocne zakupy? Eksperci przeprowadzili badania

Nie mniej istotne jest regularne monitorowanie zmian w przepisach. System emerytalny podlega ciągłym modyfikacjom, dlatego tak ważne jest śledzenie aktualnych informacji i dostosowywanie się do obowiązujących regulacji.

red. / Polsatnews.pl