Renta wdowia wynosi 15 proc. świadczenia zmarłego małżonka. Oznacza to, że wysokość renty będzie zależna od tego, jakie świadczenie otrzymywał zmarły partner. Z kolei łączna suma świadczeń osoby, która otrzyma to wsparcie, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (co daje 5636,73 zł - 3 x 1878,91 zł). Łączna wysokość świadczeń osoby uprawnionej do renty wdowiej nie może przekroczyć tej kwoty.

Wzrost tego limitu wynika z corocznej waloryzacji świadczeń, która miała miejsce w marcu 2025 r. Zgodnie z decyzją rządu, emerytury i renty wzrosły wtedy o 5,5 proc., co automatycznie podniosło także trzykrotność najniższej emerytury.

Terminy składania wniosków i rozpoczęcie wypłat

ZUS przyjmuje wnioski od 1 stycznia 2025 r. Pierwsze wypłaty świadczeń będą miały miejsce od 1 lipca 2025 r. Wnioski można składać zarówno osobiście w placówkach ZUS, jak i przez internet - za pośrednictwem platformy ePUAP. Warto pamiętać, że dla osób, które złożą wnioski po lipcu 2025 roku, wypłaty będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem ZUS, a proces przyznania świadczenia może zająć kilka tygodni.

Aby ubiegać się o rentę wdowią, należy złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego następujące dokumenty:

akt zgonu współmałżonka,

dowód tożsamości,

dokument potwierdzający wiek,

zaświadczenie o wysokości świadczenie zmarłego małżonka (np. odpis decyzji ZUS o wysokości emerytury).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31 lipca 2025 r.

Ustawa o wysokości świadczenia i zmiany od 2025 roku

​Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. renta wdowia będzie wynosiła 15 proc. świadczenia zmarłego partnera. Z kolei od 1 stycznia 2027 r. jej wysokość wzrośnie do 25 proc. Te zmiany mają na celu stopniowe zwiększanie wsparcia dla osób, które straciły partnera.

Należy podkreślić, że jeśli łączna kwota świadczeń, które przysługują danej osobie w ramach tzw. zbiegu, przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, ZUS zastosuje odpowiednie pomniejszenie.

Skąd pomysł na rentę wdowią?

Po raz pierwszy pomysł pojawił się w czasie publicznych debat w 2021 r., kiedy to władze rozpoczęły rozmowy na temat poprawy systemu zabezpieczeń społecznych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaczęło dostrzegać potrzebę wprowadzenia rozwiązania, które mogłoby połączyć rentę rodzinną z własnym świadczeniem emerytalnym.

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2022 r., a po konsultacjach społecznych projekt ustawy trafił do parlamentu. W 2024 r. został uchwalony przez Sejm i Senat, a wprowadzono go w życie w roku 2025.

Według analiz roczny koszt wprowadzenia renty wdowiej jest szacowany na około 11 mld zł.

