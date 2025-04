W ostatniej dobie zabieliło się miejscami na północy i południowym wschodzie Polski. Najgrubsza pokrywa śnieżna jest na Kasprowym Wierchu - 99 cm.

Prognoza pogody. Ostatnie zimne dni

Przez cały dzień we wschodniej połowie kraju krążą chmury przynoszące przelotne opady, deszczu, ale również deszczu ze śniegiem i śniegu.

- W piątek również będzie pochmurno, miejscami wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie śniegu. W najbliższych dniach porywy wiatru wyniosą nawet do 65 km/h - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże. Tam wystąpią również opady deszczu ze śniegiem, a na Podlasiu i w Karpatach śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 5 cm. W całym kraju prognozuje się opady deszczu.

Temperatura minimalna od minus 1 st. C na krańcach wschodnich, minus 3 st. C w rejonach podgórskich Karpat, 2 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty - do 60 km/h nad morzem.

Powiew wiosny tuż przed Wielkanocą

Dalej czeka nas seria pogodowych zmian, które potrwają również w Wielkanoc. Tuż przed świętami możemy liczyć na prawdziwy powiew wiosny. Termometry lokalnie pokażą nawet 26 st. C.

Pod koniec Wielkiego Tygodnia jednak znowu zacznie się ochładzać.

W piątek w centrum i na zachodzie Polski będzie do 22-24 stopni, ale na północnym wschodzie już do około 14-17 st. C. Kolejny dzień do kolejne spadki.

W sobotę termometry pokażą od 10 st. C do 16 st. C. Podobnie będzie w Niedzielę Wielkanocną. Wówczas jednak możemy spodziewać się także opadów.

