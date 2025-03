Alerty na południu Polski. Groźna pogoda, wiatr powala drzewa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł do drugiego stopnia alerty przed silnym wiatrem w powiecie tatrzańskim. Prognozuje się tam porywy nawet do 90 km/h. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują także w innych regionach na południowych krańcach Polski.

W poniedziałek IMGW poinformował o podniesieniu do drugiego stopnia alertu meteorologicznego przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie to wydano dla powiatu tatrzańskiego, gdzie "prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h".

Wcześniej synoptycy przekazali, że lokalnie na wyżej położonych obszarach na południu kraju występują już porywy wiatru sięgające około 70 km/h, na niżej położonych obszarach do 60 km/h. "W najbliższych godzinach prędkość wiatru będzie się zwiększać, w porywach może osiągać do 80 km/h" - wskazano w aktualizacji.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano z kolei dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, suskiego, żywieckiego, bielskiego i cieszyńskiego.

IMGW wydał nowe alerty dla południa Polski. Silny wiatr da się we znaki

W górach nie działać mogą niektóre kolejki linowe, w tym ta kursująca na Kasprowy Wierch. Gdzieniegdzie wiatr powalił także drzewa.

"W Zakopanem halny coraz mocniej daje się we znaki. Przy ul. Kraszewskiego silny podmuch wiatru powalił drzewo na budynek mieszkalny. Na szczęście nikomu nic się nie stało" - donosi serwis Podhale24.pl. Ponadto służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają turystów przed silnymi podmuchami na szlakach.

Poza wichurami w południowej Polsce, poniedziałek ma być raczej pogodny. IMGW wskazuje jedynie, że po południu w dolnej części kraju pojawi się więcej chmur.

"Wieczorem na Podhalu, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwy słaby deszcz, w Tatrach-śnieg. Nad samym morzem mgły. Temperatura od 14 st. C do 21 st. C, jedynie nad morzem ok. 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty" - podaje IMGW.

Prognoza pogody na poniedziałek. Będzie sporo słońca

Można zatem stwierdzić, że czeka nas kolejny ciepły, marcowy dzień. Jak odnotowują synoptycy, "pierwsza dekada marca w tym roku jest bardzo ciepła, szczególnie wysokie są maksymalne temperatury dobowe".

Ponadto poniedziałkowa aura ma być nieobciążająca jeśli chodzi o nasz układ termoregulacji, a ciśnienie będzie spadać, co ukształtuje obojętne warunki biometeo. "W ciągu dnia w czasie zwiększonego usłonecznienia niemal w całym kraju korzystna biotropia. Niekorzystne warunki na południowym wschodzie" - podsumowuje IMGW.

