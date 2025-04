W sobotę rano nad Olsztynem przeszła krótka, ale intensywna burza śnieżna. Nawałnica trwała około 20 minut.

Strażacy nie odnotowali szkód związanych z pogodą, a drogowcy zapewniają, że wszystkie trasy są przejezdne. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań i zdjęć od mieszkańców miasta. Widać na nich jak intensywnie pada śnieg, ograniczając widoczność niemal do zera.

Z kamer monitoringu oraz map pogodowych wynika, że burza rozciągała się od Klewek (trasa na Szczytno), przez Olsztyn, po Rapaty (trasa na Gietrzwałd).

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Jeszcze przed pojawieniem się żywiołu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla kilkunastu województw. Obowiązują one w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

mazowieckim,

kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim,

łódzkim,

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

lubelskim.





Ponadto wiatr będzie miał średnią prędkości do 35 km/h, a w porywach do 80 km/h. Eksperci zalecają ostrożność przy wychodzeniu z domu i uważne śledzenie kolejnych komunikatów. Ostrzeżenia będą obowiązywały - w zależności od regionu - od godziny 10 do 20 lub 13 do 22.

Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzegają także Polscy Łowcy Burz.

"Burze przyniosą intensywne przelotne opady krupy śnieżnej i mokrego śniegu, które poważnie ograniczą widzialność. Wieczorem i w nocy jest też ryzyko powstania poważnych oblodzeń na drogach po intensywnych opadach, szczególnie w środkowej, wschodniej i południowej Polsce" - czytamy w komunikacie.

Pogoda na weekend. Synoptycy wskazują na deszcz i śnieg

Według prognoz weekend zapowiada się pochmurnie i mokro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że najbliższe dni będą bardziej zimowe niż letnie. Miejscami wystąpią przymrozki i opady śniegu.

W nocy z piątku na sobotę do Polski napłynęła chłodniejsza i łagodniejsza masa powietrza. Może to doprowadzić do przelotnych opadów deszczu, a w północno-wschodniej części kraju - na Warmii, na Mazurach i na Suwalszczyźnie można spodziewać się deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Lokalnie może wystąpić także grad.

ZOBACZ: Piątkowa pogoda może zaskoczyć. Prawdziwie wiosenne temperatury

W niedzielę pogoda nie ulegnie poprawie. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami można spodziewać się przelotnych opadów śniegu, jak również deszczu ze śniegiem. W górach będzie występował silny i porywistego wiatr górach. Możliwe są tam zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak wskazują prognozy, zimowa pogoda nie skończy się w weekend. W przyszłym tygodniu ma padać, a miejscami spodziewany jest śnieg. Temperatura spadnie nawet do 1 stopnia Celsjusza w ciągu dnia i -2 stopni w nocy. Od środy zacznie się robić cieplej, ale wciąż będzie się utrzymywała deszczowa i ponura aura.