"Renta tytoniowa" może dotyczyć tysięcy Polaków. ZUS wypłaca nawet 1878 zł

Konsekwencje zdrowotne walki z uzależnieniem są podstawą do przyznania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Z tego powodu pojawiło się nieformalne pojęcie "renty tytoniowej". Otrzymują ją ci, którym efekty długotrwałego palenia uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia. Jakie środki są przyznawane i które choroby mogą do nich uprawniać?

"Renta tytoniowa" to określenie potoczne i próżno szukać go w oficjalnych dokumentach urzędowych. Nie zmienia to faktu, że szereg dolegliwości związanych z uzależnieniem od nikotyny umożliwia uzyskiwanie comiesięcznych przelewów z ZUS.

ZOBACZ: Start od 1 lipca. Renta wdowia może wynieść nawet 5600 zł

Sprawa dotyczy niemałego grona, bo zgodnie z raportem Polskiej Akademii Nauk niemal 30 proc. dorosłych Polaków przyznaje się do tego, że sięga po papierosa codziennie. W praktyce są więc setki tysięcy obywateli, którzy potencjalnie mogą spełniać przesłanki do ubiegania się o takie świadczenie.

"Renta tytoniowa". Ile i dla kogo?

Artykuł 12. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych definiuje, kto jest całkowicie lub częściowo wykluczony z wykonywania obowiązków zawodowych. Osoby takie mogą liczyć na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jest ona przewidziana niezależnie od tego, czy powodem takiej niezdolności jest uzależnienie od używek, czy zupełnie inne czynniki. Należy jednak pamiętać, że środków nie przyznaje się za sam fakt bycia palaczem, lecz z uwagi na nabyte w wyniku tego schorzenia.

ZOBACZ: Lista zniżek dla seniorów. Można zaoszczędzić nawet setki złotych miesięcznie

Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, dlatego od 1 marca 2025 r. uprawnieni otrzymują wyższe środki. Aktualnie "renta tytoniowa" wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie przy całkowitej, a 1409,18 zł brutto w przypadku częściowej niezdolności do zarobkowania. Starający się o jej uzyskanie powinien spełnić odpowiednie kryteria:

mieć stwierdzoną przez lekarza orzecznika niezdolność do wykonywania pracy ,

, posiadać odpowiedni staż ubezpieczeniowy (obejmuje okresy składkowe i nieskładkowe), zależny od wieku, w którym powstał uszczerbek na zdrowiu,

stracić możliwość podjęcia zatrudnienia we wskazanym ustawowo okresie, np. wykonując obowiązki zawodowe lub pobierając zasiłek.

Palacze z tymi chorobami mogą otrzymać pieniądze

W przypadku osób uzależnionych od papierosów otrzymywanie pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwe jest w przypadku takich chorób, jak:

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),

nowotwory płuc, krtani czy gardła,

rozedma płuc,

zaburzenia pracy układu trawiennego,

choroby układu sercowo-naczyniowego (np. miażdżyca albo zawał).

ZOBACZ: ZUS zdradza, kto dostanie tylko część trzynastki. Wszystko zależy od jednej rzeczy

Infor.pl przypomina, że podobna sytuacja jak w przypadku palaczy dotyczy również osób uzależnionych od alkoholu. "Renta alkoholowa" to również określenie nieoficjalne. Kryje się za nim to samo świadczenie. Przyznaje się je osobom, które cierpią między innymi na marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki czy problemy psychiczne. Również w tym przypadku uzależnienie nie jest podstawą do comiesięcznych wypłat.

Serwis cytuje rzecznika ZUS, Wojciecha Dąbrówkę, który tłumaczy, że szansa na pieniądze pojawia się w przypadku zaistnienia powikłań po zmaganiu się z nałogiem.

red. / polsatnews.pl