ZUS wyjaśnia, że część seniorów otrzyma tylko ułamek trzynastej emerytury. Powodem jest współdzielenie renty rodzinnej - w takiej sytuacji dodatkowe świadczenie dzielone jest między wszystkich uprawnionych. Kto dokładnie dostanie mniej i jak to obliczyć?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługujące osobom, uprawnionym do emerytur i rent. Jest wypłacana bez konieczności składania wniosku, wszystkim, którzy na dzień 31 marca danego roku mają prawo do:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Wysokość trzynastej emerytury jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2025 roku, po waloryzacji o 5,5 proc., minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Oznacza to, że trzynastka również będzie wypłacana w tej kwocie.

Jak dzielona jest trzynastka przy rencie rodzinnej?

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące członkom rodziny po zmarłym ubezpieczonym lub renciście. Może być przyznana jednej lub kilku osobom jednocześnie. Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, w przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura dla wszystkich. W takiej sytuacji kwota zostaje podzielona równomiernie między wszystkich uprawnionych.

Przykładowo, jeśli rentę rodzinną pobierają dwie osoby, każda z nich otrzyma po 939,45 zł brutto (połowa z 1878,91 zł). Natomiast gdy są trzy osoby, każda dostanie po 626,30 zł brutto (jedna trzecia z 1878,91 zł).

Potrącenia z trzynastej emerytury: składka zdrowotna i podatek dochodowy

Trzynasta emerytura jest kwotą brutto, od której mogą być dokonane następujące potrącenia:

składka zdrowotna w wysokości 9 proc. świadczenia,

w wysokości 9 proc. świadczenia, zaliczka na podatek dochodowy pobierana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Aby uniknąć pobierania zaliczki na podatek dochodowy, emeryt lub rencista może złożyć w ZUS wniosek o jej niepobieranie. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne będzie samodzielne rozliczenie się z urzędem skarbowym po zakończeniu roku podatkowego. Może się bowiem okazać, że trzeba będzie zapłacić wyższy podatek jednorazowo (zaliczka pozwala rozłożyć ten obowiązek na cały rok).

To rozwiązanie dotyczy przede wszystkim tych seniorów, których świadczenia przekraczają kwotę wolną od podatku (30 000 zł rocznie, czyli powyżej 2500 zł brutto miesięcznie). Decyzja o rezygnacji z zaliczki powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnej sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy.

red. / Polsatnews.pl