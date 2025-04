Binjamin Netanjahu jest pierwszym zagranicznym przywódcą, który osobiście spotyka się z Donaldem Trumpem po nałożeniu przez niego ceł na kilkadziesiąt państw świata.

Towary z Izraela zostały objęte 17-proc. stawką, mimo że na dzień przed ich ogłoszeniem rząd w Jerozolimie zniósł wszystkie nieliczne pozostające jeszcze w mocy cła importowe na amerykańskie towary.

ZOBACZ: Donald Tusk o amerykańskich cłach: Giełdowe trzęsienie ziemi

- Izrael "bardzo szybko" zlikwiduje deficyt handlowy z USA i niepotrzebne bariery handlowe, stając się wzorem wolnego handlu dla świata - ogłosił po spotkaniu szef izraelskiego rządu.

Netanjahu na spotkaniu z Trumpem. Padła deklaracja ws. Strefy Gazy

Na agendzie rozmów znalazła się również sprawa konfliktu w Strefie Gazy. - Pracujemy nad nowym porozumieniem, które pozwoliłoby uwolnić wszystkich zakładników - poinformował Netanjahu.

Dodał, że zgodził się z amerykańskim prezydentem, że nie chce, by "Syria była wykorzystywana przez Turcję". Premier Izraela zaznaczył również, że mieszkańcy Strefy Gazy powinni móc opuścić to terytorium, jeżeli wyrażą taką wolę.

ZOBACZ: Strefa Gazy według Donalda Trumpa. Prezydent USA opublikował wizualizację

Zarówno Trump, jak i Netanjahu zapewnili, że robią wszystko, by uwolnić zakładników pozostających w niewoli Hamasu i innych palestyńskich organizacji terrorystycznych.

Przypomnijmy, że konflikt zbrojny Izraela z Hamasem, który rozpoczął się w październiku 2023 r., w ostatnich dniach ponownie zaczął eskalować. 18 marca izraelskie wojsko wznowiło ataki na Strefę Gazy po tym, jak trwający tygodnie rozejm załamał się.

Przełom w relacjach USA - Iran? Trump: Prowadzimy bezpośrednie rozmowy

Podczas rozmów w Gabinecie Owalnym Trump poinformował również o rozpoczęciu bezpośrednich rozmów z Iranem w sprawie poszumień nuklearnych.

- Prowadzimy bezpośrednie rozmowy z Iranem, które już się rozpoczęły (...) Mamy bardzo duże spotkanie (w sobotę - red.) i zobaczymy, co może się wydarzyć. I myślę, że wszyscy zgadzają się, że zawarcie umowy byłoby lepsze niż robienie tego, co jest oczywiste, a to, co oczywiste, to nie jest coś, w co chcę się angażować, albo, szczerze mówiąc, w co Izrael chce się angażować, jeśli mogą tego uniknąć - stwierdził amerykański prezydent, nawiązując do ewentualnego użycia siły przez wojsko.

- Zobaczymy, czy możemy tego uniknąć, ale jesteśmy na bardzo niebezpiecznym terytorium. I mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem. I myślę, że byłoby w najlepszym interesie Iranu, gdyby zakończyły się sukcesem - dodał.