Strefa Gazy niczym bajkowy kurort? Taką wizję tego miejsca ma Donald Trump. Prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych film wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który przedstawia jak mogłoby wyglądać to miejsce w przyszłości. "Koniec z tunelami, koniec ze strachem, Gaza Trumpa w końcu nadeszła" - brzmi fragment piosenki dołączonej do wizualizacji.

W środę rano Trump w mediach społecznościowych opublikował wizualizację stworzoną przy pomocy sztucznej inteligencji przedstawiającą Strefę Gazy odmienioną w nowoczesną "Riwierę".

Film ma być zapowiedzią tego, jak objęty konfliktem region wyglądałby po przejęciu przez prezydenta USA, który taką propozycję złożył po spotkaniu z premiera Izraela Binjaminem Netanjahu w Białym Domu. Kontrowersyjna propozycja spotkała się z falą krytyki, ale środowy post Trumpa zdaje się potwierdzać, że nie zrezygnował z realizacji swoich planów.

"Trump Gaza". Wizualizacja nowoczesnej "Riwiery"

Na wizualizacji widać kadry z ruinami Strefy Gazy, która zaczyna przekształcać się w nowoczesny cel podróży turystycznych - okazałe wieżowce, piękne plaże, dziecko trzymające złoty balon z podobizną Trumpa oraz złoty posąg prezedenta USA, w kolejnych kadrach widać też ludzi tańczących w deszczu spadających dolarów.

Jednym z bohaterów jest też Elon Musk, który zajada się lokalną potrawą.

“TRUMP GAZA NUMBER ONE”



Na koniec Trump opala się na leżaku w towarzystwie Netanjahu. Obaj przywódcy trzymają szklanki z napojami.

Propozycja Trumpa. "USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy"

Trump podczas konferencji prasowej z Netanjahu zorganizowanej 5 lutego oznajmił, że "USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy" i zapowiedział, że "zrówna z ziemią" cały teren, a następnie doprowadzi tam do powstania nowej infrastruktury przydatnej mieszkańcom regionu.

Dodał, że Palestyńczycy w Strefie Gazy nie powinni ponownie "przechodzić przez proces odbudowy i okupacji przez tych samych ludzi, którzy tam byli, walczyli o to, żyli tam, umarli i wiedli nędzne życie", a dla mieszkańców wiąże się tylko ze "śmiercią i zniszczeniem".

Stwierdził, że powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania w "pokoju i harmonii". Ocenił, że choć jak dotąd państwa takie jak Jordania i Egipt nie zgadzają się na taki pomysł, "ma przeczucie", że "król i generał" (król Jordanii Abdullah i prezydent Egiptu es-Sisi) zmienią zdanie.

Trump przedstawił pomysł jako przerwanie cyklu przemocy w regionie i zaprezentował wizję stworzenia w Gazie "riwiery Bliskiego Wschodu", gdzie mieszkać będą "międzynarodowi ludzie", w tym również Palestyńczycy. Jak stwierdził, myślał o tym od dłuższego czasu, jest to poważna propozycja i cieszy się poparciem państw arabskich. Pytany o to, czy wyśle do Gazy amerykańskich żołnierzy, dodał, że "zrobi to co konieczne".