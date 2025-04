Reakcja na wojnę celną była do przewidzenia. Giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć bez nerwowych decyzji - przekazał premier Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył jednak, że atutem Polski jest "stabilność polityczna i gospodarcza".

"Polska giełda też dostała rykoszetem, ale stabilność polityczna i gospodarcza to nasze atuty w tym trudnym czasie. Spokojnie wytrwamy!" - podkreślił Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Jeszcze przed wprowadzeniem ceł Donald Tusk wystosował apel do prezydenta USA. Premier podkreślił, że "w naszym wspólnym europejsko-amerykańskim interesie są silne Stany Zjednoczone, silna Unia Europejska i silne NATO". - Nie słabsze - zaznaczył.



- Proszę o tym pomyśleć, panie prezydencie i drodzy amerykańscy przyjaciele, zanim zdecydujecie o nałożeniu ceł na swoich najbliższych sojuszników. Współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja - podsumował Donald Tusk.

Amerykańskie cła na UE. Europa gotowa odpowiedzieć

Najwyraźniej jednak Donalda Trumpa nie udało się przekonać. 2 kwietnia prezydent USA podpisał rozporządzenie nakładające "cła wzajemne" w wysokości co najmniej 10 proc. na towary importowane z zagranicy. W przypadku towarów z Unii Europejskiej wyniosą one 20 proc.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że Europa jest gotowa odpowiedzieć.

W niedzielę na pokładzie Air Force One rozmawiał z dziennikarzami na temat ceł nałożonych na Europę. Zaznaczył, że choć europejscy przywódcy "przychodzą do stołu" i chcą rozmawiać, to "nie będzie rozmów, dopóki nie zapłacą nam dużych pieniędzy co roku, po pierwsze za teraźniejszość, ale także za przeszłość".

Przywódca nie sprecyzował, co ma na myśli, lecz sugerował, że miałaby to być rekompensata za to, że Europa "zabrała (USA - red.) wiele majątku".

