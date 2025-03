Szymon Hołownia gotowy na debatę w Polsat News. Wskazał Sławomira Mentzena

Szymon Hołownia zgodził się, aby przeprowadzić debatę na antenie Polsat News "z każdym, kto chciałby debatować". - Myślę, że nadszedł czas na to, aby przede wszystkim porozmawiać ze Sławomirem Mentzenem, o ile oczywiście nie stchórzy - stwierdził w rozmowie z reporterem Polsat News Szymon Hołownia.

Sławomir Mentzen złożył w czwartek w programie "Graffiti" w Polsat News propozycję debaty między kandydatami na prezydenta. Na pomysł kandydata Konfederacji zareagował Szymon Hołownia.

"Mam nadzieję, że podejmie to wyzwanie"

Marszałek Sejmu przekazał, że aby ubiegać się o urząd prezydenta, Mentzen musi odpowiedzieć na cztery pytania.

Jak wymienił, dotyczą one ściskania dłoni z Władimirem Putinem, gaszenia przez Grzegorza Brauna świecy chanukowej, likwidacji zasiłku pogrzebowego i świadczenia 800+ oraz ukarania więzieniem kobiety, która zaszła w ciąże z powodu gwałtu.

ZOBACZ: "Trzeba się dogadać z Putinem". Mentzen o końcu wojny w Ukrainie

- Na te pytania musi odpowiedzieć, jeśli chce być prezydentem, stanąć w ogóle w tym wyścigu, musi skonfrontować się z tymi pytaniami - zwrócił się do kandydata Konfederacji Szymon Hołownia.

- Mam nadzieję, że podejmie to wyzwanie, nie okaże się tchórzem, który będzie dalej objeżdżał Polskę i mówił tylko do swoich wyznawców - podkreślił kandydat Trzeciej Drogi.

Trzaskowski reaguje na propozycję Mentzena

Wcześniej na temat możliwej debaty wypowiedział się kandydat KO Rafał Trzaskowski.

- Od pół roku, dokładnie pół roku temu zaczęły się przygotowywania do prawyborów (…) już wtedy mówiłem, że oczywiście, będą debaty. Nasze sztaby nad tym pracują i bardzo dobrze - stwierdził kandydat Koalicji Obywatelskiej.

ZOBACZ: Beata Szydło o kampanii Sławomira Mentzena: Te tłumy robią wrażenie

- Proponuje debatę o tym, co trzeba zmienić, co jest absolutnie racjonalne i dzisiaj ten zdrowy rozsądek powinien w naszej rozmowie dominować - zaznaczył.

- Jeżeli na serio chcemy debatować, rozmawiać to niech to będzie dzisiaj spokojna, racjonalna rozmowa. Tego dzisiaj Polska potrzebuje - dodał.

Nawrocki wzywa Trzaskowskiego do debaty

Do sprawy odniósł się także kandydat wspierany przez PiS Karol Nawrocki. - Staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przyszłości bezpieczeństwa państwa polskiego. Wzywam Rafała Trzaskowskiego do walki na argumenty fair play w dyskusji o bezpieczeństwie państwa polskiego w obliczu sytuacji międzynarodowej i sytuacji na naszych granicach - powiadomił.

- Jesteśmy w miejscu, z którego już raz Trzaskowski, nie zachował się jak mężczyzna. Nie podjął debaty prezydenckiej w Końskich. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich pięciu lat pierwiastek męskości Rafała Trzaskowskiego jest już na odpowiednim poziomie i nie stchórzy, aby debatować ze mną o tym, co najważniejsze - przypomniał prezes IPN.

- Uznaję, że bezpieczeństwo powinno być linią demarkacyjną polskiego sporu politycznego i być może w tej debacie, jeżeli Rafał Trzaskowski zachowa się, jak mężczyzna, a nie jak chłopak w leginsach, dojdziemy do podobnych wniosków w niektórych kwestiach, ale są też rzeczy, które na dzień dzisiejszy nas dzielą i to powinni usłyszeć wszyscy wyborcy - dodał.

ZOBACZ: Trzeci etap kampanii Nawrockiego. "Będziemy gryźć trawę i walczyć o każdy głos"

Obecna na miejscu reporterka Polsat News zadała pytanie Nawrockiemu czy oprócz debaty z kandydatem KO zgodziłby się na debatę z kandydatem Konfederacji. Odpowiadając, Nawrocki stwierdził, że mógłby debatować z każdym z tych kandydatów, jednak większy nacisk stawia na debatę z obecnym prezydentem Warszawy.

- Ja diagnozuję jedno zło w tej kampanii wyborczej, tym złem jest Rafał Trzaskowski, a więc kandydat wystawiony i prowadzony przez Donalda Tuska. Domknięcie systemu i jednowładztwo w państwie polskim przy ewentualnym zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego w moim uznaniu będzie dramatem państwa polskiego w zakresie polityki finansowej i ideologicznej - mówił.

WIDEO: Idealny kandydat na prezydenta. Sondaż wskazuje pożądane cechy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb / Polsatnews.pl