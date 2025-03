- Prowadzi bardzo dobrą kampanię i rzeczywiście te tłumy młodych ludzi robią wrażenie - powiedziała była premier Beata Szydło o kampanii Sławomira Mentzena. Mimo tak pochlebnych słów, europosłanka jest przekonana, że do drugiej tury dostanie się Karol Nawrocki. Tam z kolei PiS liczy na pojedynek z Rafałem Trzaskowskim. W takiej sytuacji głosy elektoratu Konfederacji będą nieocenione.

Beata Szydło była w czwartek gościem Radia ZET, w którym to poruszony został temat majowych wyborów prezydenckich i startującego w nich Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji, według ostatnich sondaży, coraz bardziej zbliża się do popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.



Na razie jednak Zjednoczona Prawica liczy na to, że prezes IPN rozkręci swoją kampanię i dostanie się do drugiej tury. Tam z kolei nieocenione mogą okazać się głosy wyborców Konfederacji. Te bowiem, zdaniem komentatorów, zdecydują o ostatecznym wyniku.

Szydło chwali Mentzena. "Te tłumy robią wrażenie"

Będąca obecnie europosłanką PiS Beata Szydło zapytana została przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy Sławomir Mentzen może minąć Karola Nawrockiego.



- Na ostatniej konwencji Karola Nawrockiego było bardzo dużo młodych ludzi, również - stwierdziła polityk.



Na uwagę, że ostatnie badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazują, iż 50 proc. młodych ludzi (do 40 r.ż.) wybiera Sławomira Mentzena, była premier przyznała z kolei, że jest to utrzymująca się od dawna "tendencja". Nie kryła przy tym, że bardzo dobrze ocenia działania konkurenta Karola Nawrockiego.



- Uważam, że pan Sławomir Mentzen prowadzi bardzo dobrą kampanię i rzeczywiście te tłumy młodych ludzi robią wrażenie - powiedziała.

Była premier stawia na Karola Nawrockiego

Mimo pozytywnego odbioru kampanii Sławomira Mentzena, Beata Szydło wyznała, że z dużą dozą prawdopodobieństwa w drugiej turze, której raczej nie uda się uniknąć, do pojedynku staną Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski.

ZOBACZ: Przemysław Czarnek: Przyjmuję z pokorą wielką reprymendę mojego mistrza



Pytana więc o to, czy jest tego pewna, odpowiedziała twierdząco. - Myślę, że tutaj sytuacja jest dla tych, którzy obserwują politykę i mają takie doświadczenia polityczne, to jest raczej pewne, że tak się to ułoży - oceniła.

PiS kusi wyborców Konfederacji

W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki przedstawił swój program, który zdaniem samego Mentzena, w niektórych punktach łudząco przypomina jego własne postulaty.



"Cieszy mnie to, że Karol Nawrocki mówi moim językiem, zgłasza moje postulaty i wykrzykuje moje hasła" – napisał kandydat Konfederacji w poście w portalu X.

ZOBACZ: Pierwszy taki głos z PiS o Trumpie. "Ta polityka to błąd"



To zresztą tylko jeden z wielu przykładów, gdy osoby ze środowiska PiS z sympatią patrzą w stronę Konfederacji. W styczniu np. poseł PiS Krzysztof Szczucki wyznał w Wirtualnej Polsce, że partia weszłaby w koalicję z Konfederacją, gdyby tylko zagwarantowało to odsunięcie obecnego rządu od władzy, a Krzysztof Bosak byłby o wiele lepszym premierem niż Donald Tusk.



Co więcej, PiS w ostatnich dniach coraz chętniej krytykuje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a nawet, ustami Janusza Kowalskiego, domaga się wdzięczności Ukraińców za pomoc, jakiej im udzieliliśmy.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na 18 maja. Jeśli nie przyniesie ona rozstrzygnięcia, II tura, w której wybierzemy prezydenta, odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca.

Artur Bartoszewicz (kandydat niezależny)

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna)

Sławomir Grzywa (kandydat ugrupowania Sami Swoi)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Wiesław Lewicki (kandydat Normalnego Kraju)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji)

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)

Anna Skirgiełło (kandydatka Samoobrony)

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny)

Paweł Tanajno (kandydat partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Adrian Zandberg (kandydat Razem)