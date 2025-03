Mentzen chce debatować w Polsat News. "Chyba, że stchórzy"

Lider Nowej Nadziei od kilku tygodni unika dziennikarzy, którzy po wiecach w całym kraju próbują mu zadać pytania. Sieć obiegły nagrania biegającego lub jeżdżącego na hulajnodze Sławomira Mentzena. Sam polityk wielokrotnie tłumaczył, że to sposób na wystąpienie w "4 lub 5 miejscach w całym kraju".

Temat pojawił się także w "Graffiti", w którym kandydat Konfederacji kilkukrotnie domagał się debatowania z Rafałem Trzaskowskim w konkurencyjnej stacji.

Planujemy kontynuację tematu.

- Moje wyliczenia z 2016 roku były alternatywne, trzeba je traktować jako ćwiczenie intelektualne, taki slogan wyborczy - wyznał Sławomir Mentzen, któremu prowadzący "Graffiti" przypomniał post zamieszczony przed laty na Facebooku. Polityk Konfederacji szukał "zagubionych" miliardów w budżecie państwa i postulował program "oszczędności" - likwidację programu 500 plus, obcięcie finansowania kultury oraz sportu, a także usunięcie zasiłku pogrzebowego, a także redukcja zatrudnienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

- To był oczywiście żart, pewien slogan wiecowy. Podatki muszą być - tak z kolei reagował w studiu Polsat News na przypomnienie jego kolejnych postulatów: likwidacji PIT oraz CIT. - Polska jest w innej sytuacji teraz - dodał polityk prawicy.

Marcin Fijołek dopytywał także kandydata Konfederacji o rzekomo zawarty "pakt o nieagresji" ze sztabem PiS na czas kampanii wyborczej.

- Ja nie mam kontaktu ze sztabem Karola Nawrockiego, moi współpracownicy też z nimi nie rozmawiali (...). Faktycznie nie skupiam się na atakowaniu tego kandydata, bo to moja strategia (...) za to szeroko uśmiecham się do jego wyborców - przekonywał Sławomir Mentzen.

Według posła "jego poglądy są lepiej znane" niż u kandydata PiS, dodatkowo Karol Nawrocki - według Mentzena - jest jego "podróbką", gdyż skopiował sporą część programu Konfederacji. - Poza tym mam lepsze szanse w drugiej turze - dodał.

Lider Nowej Nadziei ujawnił, że do 18 maja (data I tury wyborów prezydenckich - red.) nie planuje zorganizowania kolejnej ogólnokrajowej konwencji, jednak przez najbliższe tygodnie zamierza wystąpić na 100 wiecach w całym kraju.

