Rafał Trzaskowski pozostał liderem zaufania wśród krajowych polityków i umocnił swoją pozycję - wynika z najnowszego badania IBRiS. Jednak zmiany nastąpiły ma pozycji wicelidera, które do tej pory zajmował Andrzej Duda. Sondażownia wskazała także na osobę, która "cieszy się" najniższym zaufaniem wśród rodaków.

Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski umocnił się na pozycji lidera w rankingu zaufania - tak wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Zaufanie wobec obecnego prezydenta Warszawy wyraziło 46 proc. respondentów, w czym 24,8 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie ufam", a 21,2 "raczej ufam". Miesiąc temu zaufanie wobec Trzaskowskiego deklarowało 43,5 proc.



Z kolei 7,7 proc. ma do niego neutralny stosunek. 12,9 proc raczej mu nie ufa, a 33,4 proc. "zdecydowanie mu nie ufa".

Przetasowania na szczycie sondażu. Zmiana wicelidera zaufania

Do przetasowania doszło na kolejnych miejscach podium. Status wicelidera sondażu zaufania stracił bowiem Andrzej Duda na rzecz Mateusza Morawieckiego. Były premier Polski uzyskał 36,1 proc. głosów ankietowanych, w tym 16,8 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie mu ufa", a 19,3 proc., że "raczej ufa".

Andrzej Duda zajął trzecie miejsce z nieco mniejszym wynikiem 36 proc. Prezydentowi zdecydowanie ufa obecnie 15,7 proc. badanych, a raczej ufa 20,3 proc.



Jednak u wymienionych polityków widać dużą rozbieżność wśród osób, które im nie ufają. "Zdecydowaną nieufność" wobec Morawieckiego zadeklarowało 39,3 proc., a wobec Dudy 29 proc. Ogólnie nieufność wobec byłego premiera wskazało 53,6 proc., a wobec prezydenta 55,7 proc.

Sondaż IBRiS. Donald Tusk i Karol Nawrocki z lekkim spadkiem zaufania

Tuż za podium znalazł się Donald Tusk, który może liczyć na zaufanie na poziomie 35,2 proc. (o 0,5 p.p. mniej w stosunku do ubiegłego miesiąca) Nieufność wobec premiera wykazuje za to 53,4 proc. ankietowanych, a obojętny stosunek do niego zadeklarowało ponad 11 proc.



Piąte miejsce w rankingu zaufania przypadło kandydującemu w nadchodzących wyborach prezydenckich Karolowi Nawrockiemu. Prezesowi IPN ufa 33 proc. respondentów (o 0,2 p.p. mniej w stosunku do ubiegłego miesiąca), a nieufność deklaruje 55,6 proc.

W obecnym sondażu o jedną pozycję awansował prezes PiS Jarosław Kaczyński, który znajduje się na szóstym miejscu. 32,9 proc. Respondentów deklaruje ufność wobec prezesa PiS, a 56,7 proc. jest odwrotnego zdania. W tym aż 46, 6 proc. zaznaczyło odpowiedź, że "zdecydowanie mu nie ufa".

Sondaż zaufania. Tym politykom ufamy najmniej

Dalsze miejsca przypadły: Szymonowi Hołowni, który zanotował zaufanie na poziomie 32,6 proc., Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi - 32,4 proc. i Sławomirowi Mentzenowi - 29,7 proc.

Kandydujący w wyborach prezydenckich członek Konfederacji od grudnia 2024 roku zyskał ponad 6 pkt proc. zaufania, co stanowi o jego rosnącej popularności.



Ostatnie miejsce w rankingu zajął Grzegorz Braun, do którego zaufanie zadeklarowało jedynie 14,8 proc., a 64,9 proc. stwierdziło, że mu nie ufa.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 21-22 marca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).