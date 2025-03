Prawie połowa Polaków uważa, że w II turze wyborów prezydenckich może znaleźć się Sławomir Mentzen - wynika z sondażu UCE Research. Taki scenariusz dopuszcza do siebie nawet ponad 50 proc. wyborców PiS, których kandydat Karol Nawrocki znajduje się w głębokiej defensywie. 45,8 proc. ankietowanych uważa zresztą, że prezesa IPN powinien zastąpić inny pretendent do roli prezydenta RP.

Na czele prezydenckich sondaży cały czas pozostaje kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, deklasujący w drugiej turze rywali. Najciekawsze jednak dzieje się na drugim i trzecim miejscu podium, które zajmują popierany przez PiS Karol Nawrocki i kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - walka o awans do "dogrywki" przybiera między nimi coraz bardziej zaskakujący obrót.

Sondaż. Sławomir Mentzen ma szanse wejść do II tury wyborów prezydenckich

Jak wynika z sondażu Onetu, w pierwszej turze Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na 37,8 proc. głosów, Karol Nawrocki na 25,3 proc. głosów, a Sławomir Mentzen - 19,6 proc. głosów. Warto jednak podkreślić, że prezes IPN notuje rekordowo niskie poparcie, podczas gdy w przypadku Mentzena jego wynik polepszył się w ciągu zaledwie trzech tygodni o 2,6 pkt. proc.

W związku z tym w najnowszym badaniu pracownia UCE Research dla portalu zapytano o to, czy Sławomir Mentzen ma realne szanse na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich.



49,51 proc. respondentów odpowiedziało "tak" (19,25 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 30,26 proc. "raczej tak"), zaś odwrotnego zdania było 33,14 proc. badanych (13,79 proc. "zdecydowanie nie", a 19,35 proc. "raczej nie"). Zdania na ten temat nie ma 17,36 proc. pytanych.

Wyborcy PiS wątpią w Karola Nawrockiego?

W awans Mentzena do drugiej tury wyborów prezydenckich najbardziej wierzą wyborcy Konfederacji (84 proc.), ale, co należy podkreślić, scenariusz taki bierze pod uwagę także 50,3 proc. zadeklarowanych wyborców PiS. Najbardziej sceptyczni są natomiast wyborcy KO (36,4 proc.).

Tymczasem spadają notowania Karola Nawrockiego, o czym świadczy również fakt, że 45,8 proc. respondentów uważa, że PiS powinno wymienić go na innego kandydata. Przeciwnego zdania jest z kolei 21,6 proc. ankietowanych. Najbardziej przekonani co do wymiany są przy tym wyborcy Trzeciej Drogi (70,8 proc.). Wśród wyborców PiS na taką opcję wskazuje 30,6 proc. respondentów wobec 49,1 proc. przeciwnych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 22-24 marca 2025 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research dla portalu Onet na próbie 1008 Polaków w wieku 18-80 lat.