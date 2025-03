Respondenci wskazali na najlepiej - do tej pory - prowadzoną kampanię prezydencką kandydata. Wśród ogółu najlepiej wypadł Sławomir Mentzen (Konfederacja) z 26,8 proc. wskazań, który wyprzedził Rafała Trzaskowskiego (KO) z niewiele ponad 0,5 punktu procentowego. Jednak biorąc pod uwagę wiek respondentów lub płeć okazuje się, że zdania na ten temat są bardzo podzielone.

Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi trwa oficjalnie od 15 stycznia. Obywatele mieli więc już trochę czasu, żeby zobaczyć, jak radzą sobie w niej kandydaci ubiegający się o fotel głowy państwa. Według obecnych prognoz do drugiej tury przejdzie kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki. Czy to jednak oznacza, że to oni najlepiej radzą sobie w czasie kampanii?

"Kto pani/na zdaniem prowadzi najlepszą kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi?"- takie pytanie usłyszeli badani sondażu SW Research dla rp.pl.



Według respondentów najlepszą kampanię ma Sławomir Mentzen z Konfederacji, na którego wskazało 26,8 proc. ogółu badanych. Niewiele mniej, bo 26,2 proc. wskazało z kolei na Rafała Trzaskowskiego. Co ciekawe, aż 22, 6 proc. zaznaczyło, że nie ma zdania w tej kwestii.

Kampania Karola Nawrockiego była określona "najlepszą" przez 10,5 proc. ankietowanych. Tylko ci trzej kandydaci uzyskali poparcie, które dało dwucyfrowy wynik.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: Krzysztof Stanowski (3,1 proc.), Szymon Hołownia (2,7 proc.), Grzegorz Braun (2,4 proc.), Adrian Zandberg (1,9 proc.), Marek Jakubiak (1,7 proc.) i Magdalena Biejat (1,7 proc.), a 0,5 proc. wskazało na innego kandydata.

Sondaż. Który kandydat na prezydenta prowadzi najlepszą kampanię?

Widać jednak, że głosy rozkładają się inaczej, jeżeli brać pod uwagę płeć respondentów. Według kobiet najlepszą kampanię ze wszystkich kandydatów prowadzi Rafał Trzaskowski. Wskazało na niego 28,1 proc.

Na drugim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen z wynikiem 22,3 proc., a na trzecim Karol Nawrocki z 10,8 proc.



Wśród mężczyzn zdecydowaną przewagę uzyskał kandydat Konfederacji, uzyskując przychylność 31,9 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się kandydat KO z wynikiem 24,1 proc., a podium zamyka kandydat wspierany przez PiS - 10,1 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Mentzen czy Trzaskowski? Rozbieżne wyniki wśród różnych grup

Diametralnie różnie rozkładają się głosy, jeżeli pod uwagę weźmie się wiek respondentów. Ankietowani do 24 roku życia za zdecydowanie najlepszą kampanię uznają tą prowadzoną przez Sławomira Mentzena. W tej grupie głos na jego działania oddało 43,6 proc.

Żaden inny kandydat nie uzyskał nawet dwucyfrowego wyniku. Na drugim miejscu w tej grupie znalazła się kampania Trzaskowskiego 7,7 proc. Następnie ta prowadzona przez Marka Jakubiaka 7,3 proc. Później kampania Adriana Zandberga 5,6 proc. I Magdaleny Biejat 4,9 proc. Karol Nawrocki znalazł się bardzo nisko w rankingu z wynikiem 2,5 proc.

Jednak osoby powyżej 50 lat uważają zupełnie inaczej. 40,5 proc. z nich wskazało na kampanię obecnego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Drugie miejsce, jednak ze znacznie mniejszym wskazaniem zajęła kampania Metnzena - 16,7 proc., a trzecie kampania Nawrockiego - 14,3 proc.



21,1 proc. nie miało zdania. Żaden z pozostałych kandydatów do wyboru nie uzyskał nawet 2 proc. głosów.



Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 marca 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.