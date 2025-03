Chciał wyjechać z parkingu, lecz zamiast tego trafił na peron kolejowy. Stamtąd natomiast zsunął się wprost na torowisko. Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek na dworcu PKP w Skierniewicach. 79-letni kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce, ale nie uniknie wysokiego mandatu.