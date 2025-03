Chińska turystka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami po tym, jak podczas podróży malowniczą trasą kolejową na Sri Lance, wychyliła się z pociągu. 35-latka, próbując zrobić selfie, nie zauważyła zbliżającego się tunelu i uderzyła głową w ścianę. Niestety, to nie pierwsze tego typu zdarzenie na tej słynnej trasie.

Do groźnego incydentu doszło na urokliwej trasie Nanu Oya - Badulla. Chinka, chcąc uchwycić swoim aparatem wyjątkowy lankijski krajobraz, wychyliła się z wagonu.

ZOBACZ: Tour de France. Fan chciał zrobić selfie. Kraksa z udziałem 20 kolarzy

35-latka nie zauważyła jednak, że pociąg wjeżdża do tunelu, przez co z pełną prędkością uderzyła głową w ścianę. Po wszystkim turystka wpadła z powrotem do środka wagonu.

Groźny wypadek na Sri Lance. Turysta wychyliła się z pociągu

Gdy tylko pociąg stanął na stacji, kobieta została przetransportowana do szpitala. Później trafiła jednak do innej placówki medycznej, celem poddania specjalistycznemu leczeniu. Turystka doznała bowiem poważnych urazów głowy i kończyn dolnych.

ZOBACZ: Kosztowne selfie na granicy. Polka i Niemiec ukarani

Niestety, mimo regularnych ostrzeżeń lokalnych władz na Sri Lance niejednokrotnie doszło do podobnych incydentów z udziałem turystów, którzy - chcąc zrobić dobrej jakości, spektakularne ujęcia - wychylają się z pociągu w trakcie jazdy.

Lokalne władze biją na alarm. Coraz więcej wypadków przez selfie

W grudniu 2024 roku inna chińska podróżniczka, która wychyliła się z wagonu, aby nagrać filmik, została uderzona przez gałęzie drzew. Obrażenia, których doznała nie były poważne.

ZOBACZ: Korea Północna karze swoich sportowców. Powodem wspólne selfie

W lutym tego samego roku pewna 53-letnia Rosjanka postanowiła zrobić selfie na tle słynnego mostu Nine Oaks w regionie Ella. Kobieta straciła równowagę i wypadła z pociągu, ginąc na miejscu.

WIDEO: Tomasz Lejman o wyborach na Grenlandii. Trzy możliwe scenariusze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/anw / polsatnews.pl