"Pobili i uciekli. Dwóch napastników zaatakowało kierownika pociągu PKP SKM w Trójmieście w biały dzień i to na oczach podróżnych" - informuje przewoźnik. Policja prowadzi poszukiwania sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. O pomoc w ich odnalezieniu zaapelowano również do świadków.

Do incydentu doszło w niedzielę o godzinie 12.25 na stacji Wejherowo. Wcześniej napastnicy podróżowali pociągiem nr 95665 relacji Gdańsk Śródmieście – Wejherowo. Przesiedli się na stacji Wejherowo Śmiechowo nie mając biletów.

Gdy kierownik pociągu poprosił ich o okazanie dokumentów, zareagowali agresją. Następnie zaczekali aż pociąg się zatrzyma i wówczas na stacji końcowej podeszli do kierownika pociągu i tam brutalnie go pobili.

"Nawet kiedy nasz pracownik leżał na ziemi, nadal kopali go po całym ciele, także w głowę. Potem uciekli" - opisuje przebieg zdarzenia w mediach społecznościowych SKM Trójmiasto.

Wejherowo. Pobili kierownika pociągu. Apel do świadków zdarzenia

Kierownik pociągu po całym zajściu niezwłocznie zawiadomił policję. Zgłosił się na pogotowie, a później do szpitala na dokonanie obdukcji. Na zwolnieniu lekarskim będzie przebywać co najmniej do końca miesiąca.

Funkcjonariusze, we współpracy z dyspozytorami spółki zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których widać atak. Pracownicy SKM z Trójmiasta apelują również do świadków zdarzenia o kontakt z policją.

Przypomnieli również, że atak na kierowcę pociągu jest traktowany tak samo, jak atak na funkcjonariusza publicznego.

"Zgodnie z art. 222 i 223 Kodeksu Karnego, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz jego czynna napaść są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech, a w przypadku poważniejszych skutków nawet do lat 10 więzienia" - podkreślili.