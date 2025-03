22 maja minie rok od śmierci Michała Sylwestruka. W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy ruszył właśnie proces w tej sprawie, dziennikarze Polsat News towarzyszyli rodzicom Michała podczas pierwszego posiedzenia sądu. Dotarli też do rodzin byłych policjantów.

"Śmierć Michała Sylwestruka - Proces". Reportaż Polsat News

W najnowszym reportażu pokażą nowe wątki, nagrania, a także niepublikowane dotąd ustalenia, również te dotyczące dziewczyny 27-latka.

Do tragedii doszło 22 maja 2024 r. w Inowrocławiu. Sierżant D. i posterunkowy P. otrzymali wezwanie do jednego z mieszkań. Na miejscu miał znajdować się mężczyzna, który demolował lokal. Jak wynika z późniejszej relacji rodziców, mężczyzna mieszkał w tym miejscu ze swoją partnerką. Rozstali się, jednak kobieta nie chciała opuścić mieszkania. Tego wieczoru 27-latek miał wraz z kolegą spożywać alkohol, co doprowadziło do agresji.

Policjanci zastali na miejscu słaniającego się na nogach Michała Sylwestruka. Mundurowi zdecydowali, że założą mu kajdanki i będą kontynuować czynności. Jak się później okazało, to był początek serii naruszeń przepisów prawa.

Michał Sylwestruk został wielokrotnie rażony paralizatorem, wielokrotnie był uderzany i kopany, a także duszony.

W pewnym momencie stracił puls, przez wiele godzin był reanimowany. Zmarł w szpitalu.

Proces ws. śmierci Michała Sylwestruka. Nowe wątki i nagrania

Sprawę Michała Sylwestruka nagłośnił w połowie grudnia reporter Jacek Smaruj. Pokazał on m.in. nagrania z policyjnego paralizatora, którym skutego kajdankami 27-latka raził jeden z policjantów.

W nocy z 23 na 24 maja dwóch policjantów z Inowrocławia zostało zatrzymanych. Obaj zostali natychmiast zwolnieni ze służby.

Teraz dziennikarze Polsatu dotarli do kolejnych nagrań, które do tej pory nie były publikowane. Ujawnią też kulisy działań policji i prokuratury w sprawie śmierci 27-latka.

Reportaż "Śmierć Michała Sylwestruka - Proces" w niedzielę o 21:00.

