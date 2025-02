Do brutalnej interwencji policji doszło 23 maja 2024 roku w Inowrocławiu. Złamanie wszelkich procedur, działanie bez zahamowań i w konsekwencji doprowadzenie do śmierci Michała Sylwestruka - to krótki opis działań byłych już policjantów.

Dzięki nagłośnieniu sprawy w materiale reportera Polsat News Jacka Smaruja, śmiercią 27-latka zainteresowali się politycy. Nad sprawą pochyliła się sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która obradowała w środę. Na miejscu pojawił się Maciej Sylwestruk, ojciec Michała. Został on jednak wyproszony z sali posiedzeń.

Maciej Sylwestruk: Policja zabrała mi syna, bezbronnego. Rozumiecie to?

- Chciałbym zająć szanownej komisji pięć minut - mówił Maciej Sylwestruk, zwracając uwagę na słowa policjantki obecnej na posiedzeniu. - Funkcjonariuszka wypowiada się bezosobowo, mój syn ma imię i nazwisko, to nie jest "przypadek z Inowrocławia" - podkreślił.

ZOBACZ: "Śmierć Michała Sylwestruka - śledztwo". Nowe ustalenia dziennikarzy Polsatu

Jak mówił Maciej Sylwestruk, "policja zabrała mi syna skutego, bezbronnego". - Rozumiecie to? - zwrócił się do zebranych, lecz po chwili - reagując na prośby o opuszczenie sali - wyszedł na korytarz.

W rozmowie z Polsat News ojciec 27-latka przyznał, że przyjechał do Warszawy specjalnie na posiedzenie komisji. - Przejechałem 250 kilometrów po to, żeby brać udział. Chciałbym być obserwatorem i też coś powiedzieć, jestem też obywatelem. To był mój syn, zamordowali mi go więc też bym chciał się wypowiedzieć na ten temat - podkreślił.

Sprawa Michała Sylwestruka. Byłym policjantom grozi do 15 lat więzienia

Po reportażu Jacka Smaruja tragiczną interwencję komentowali m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak oraz komendant główny policji insp. Marek Boroń.

ZOBACZ: Tragiczna interwencja policji. Ruch sądu po reportażu Polsat News

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przekazał sprawę Michała Sylwestruka do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ponieważ - zapoznając się z materiałem dowodowym już na tym etapie - stwierdził, że byli policjanci powinni odpowiadać za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a nie nieumyślne spowodowanie śmierci.



Radosławowi P. i Przemysławowi D. może grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, a nie do 10 lat, jak chciała tego prokuratura.