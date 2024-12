Sprawę interwencji policji w Inowrocławiu, która zakończyła się śmiercią 27-letniego Michała Sylwestruka jako pierwszy nagłośnił reporter Polsat News Jacek Smaruj.

Interia: Sejmowa komisja zajmie się tragiczną interwencją policji

Teraz dziennikarz Interii Łukasz Rogojsz ustalił, że sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka w styczniu będzie poświęcona tragedii, do której doszło w Inowrocławiu.

"Konkretna data nie jest jeszcze znana, zostanie ustalona po nowym roku. Najpewniej będzie jednak korelować z posiedzeniami Sejmu, a te zaplanowane są na dni 8-10 stycznia oraz 22-24 stycznia" - czytamy.

ZOBACZ: "To jest problem systemowy". Były minister reaguje na materiał Polsat News

W trakcie spotkania przewidziane jest wysłuchanie relacji m.in. policji, ale również ministrów właściwych z resortu sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. Więcej na ten temat TUTAJ.

Michał Sylwestruk zginął podczas interwencji policji. Reportaż Polsat News

W reportażu wyemitowanym przez Polsat News 15 grudnia ukazało się m.in. nagranie z fragmentami interwencji.

"Złamanie wszelkich procedur, brutalne działanie i w konsekwencji doprowadzenie do śmierci Michała Sylwestruka" - to krótki opis działania dwóch, byłych już inowrocławskich policjantów. Mundurowi nie przyznają się do winy i nie widzą błędów w swoim zachowaniu.

Dziennikarz Polsat News Jacek Smaruj dotarł nie tylko do nagrań, ale i dokumentów dobitnie obrazujących przebieg tragicznych w skutkach zdarzeń. Więcej TUTAJ.