Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu, wykluczył możliwość rezygnacji papieża Franciszka. "Absolutnie nie" - odpowiedział zapytany przez dziennikarzy o to, czy głowa kościoła ustąpi ze stanowiska.

Kardynał Pietro Parolin wykluczył możliwość rezygnacji papieża Franciszka ze swojego stanowiska. - Uważam, że musimy opierać się na biuletynach medycznych, bo to one dokładnie mówią nam o stanie papieża - stwierdził sekretarz stanu Watykanu.

- Widziałem się z nim w zeszłym tygodniu, potem nie miałem okazji. Zobaczyłem, że jest w lepszym stanie niż za pierwszym razem, ale to jest tylko zewnętrzna ocena - wyjaśnił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. W czasie wizyt u 88-letniego papieża w Poliklinice Gemelli kardynałowi Parolinowi towarzyszył jego zastępca - arcybiskup Edgar Pena Parra.

ZOBACZ: Papież Franciszek szczerze o stanie swojego zdrowia. "Przechodzę okres próby"

Stan zdrowia papieża Franciszka. Nie złoży rezygnacji

Ostatni komunikat Watykanu wskazuje, że stan zdrowia papieża Franciszka ulega nieznacznej poprawie, a jego stan kliniczny jest stabilny. Papież nadal kontynuuje tlenoterapię, a potrzeba nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w godzinach nocnych jest stopniowo zmniejszana.

ZOBACZ: Watykan pokazał pierwsze zdjęcie papieża od czasu pobytu w szpitalu

Mimo że bezpośrednie zagrożenie życia minęło, organizm 88-letniego papieża musi odzyskać siły. Jak wskazują wypowiedzi lekarzy, może być to długi proces. Nie wiadomo także, kiedy biskup Rzymu wróci do Watykanu i pełni pełni obowiązków. Franciszek trafił do polikliniki Gemelii 14 lutego 2025 roku.

WIDEO: Tomasz Lejman o wyborach na Grenlandii. Trzy możliwe scenariusze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp/ sgo / pap/polsatnews.pl