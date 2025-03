Niedzielne zdjęcie udostępnione przez Watykan jest najnowszą fotografią przedstawiającą Franciszka, od jego przyjęcia do Polikliniki Gemelii 14 lutego 2025 roku. Tego samego dnia papież opublikował tekst rozważań na niedzielną modlitwę Anioł Pański. Odniósł się w nim do swojej choroby.

Watykan po raz pierwszy pokazał zdjęcie papieża w szpitalu

Questa mattina #PapaFrancesco ha concelebrato la Santa Messa nella cappella dell’appartamento al decimo piano del Policlinico Gemelli.



"Przechodzę okres próby i jednoczę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami - kruchymi w tym momencie, tak jak ja. Nasze ciało jest słabe, ale i tak nic nie może zabronić nam kochać, modlić się, dawać siebie samych, byciu jasną oznaką nadziei dla siebie nawzajem w wierze" - napisała Głowa Kościoła.



Papież podkreślił, że nawet w szpitalu, czy w miejscach najskromniejszej posługi widać światło nadziei, czuć opiekę i miłość. "Ile pełnej miłości troski rozjaśnia pokoje, korytarze, kliniki i miejsca, w których pełniona jest najbardziej pokorna służba" - stwierdził w przesłaniu.

Nowe informacje ws. papieża Franciszka

W sobotę biuro prasowe Stolicy Apostolskiej powiadomiło o dalszej poprawie stanu zdrowia papieża zastrzegając, że nadal konieczne jest leczenie szpitalne. Jak wskazano, papież kontynuuje tlenoterapię. Stopniowo zmniejszana jest natomiast potrzeba nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w godzinach nocnych.

Nie jest jasne, na jakim dokładnie etapie leczenia jest obustronne zapalenie płuc, które wcześniej było przyczyną epizodów niewydolności oddechowej i zagrożenia życia. Stan Biskupa Rzymu opisywany jest jako stabilny, ale zarazem złożony.

Choć bezpośrednie zagrożenie miało minąć, organizm 88-latka musi odzyskać siły. Wcześniejsze wypowiedzi lekarzy sugerują, że będzie to długi proces, zanim papież mógł wrócić do Watykanu i do pełni obowiązków.

