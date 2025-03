"Przechodzę okres próby i jednoczę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami - kruchymi w tym momencie, tak jak ja" - przekazał papież Franciszek w tekście przygotowanym na niedzielną modlitwę Anioł Pański. Duchowny wspomniał o wszechogarniającej go nadziei i miłości, a także podziękował wiernym - zwłaszcza dzieciom - za modlitwy w jego intencji.

Papież Franciszek, który od miesiąca przebywa w Poliklinice Gemelli opublikował tekst rozważań na niedzielną modlitwę Anioł Pański. Odniósł się w nim do swojej choroby.

"Przechodzę okres próby i jednoczę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami - kruchymi w tym momencie, tak jak ja. Nasze ciało jest słabe, ale i tak nic nie może zabronić nam kochać, modlić się, dawać siebie samych, byciu jasną oznaką nadziei dla siebie nawzajem w wierze" - napisała Głowa Kościoła.



Papież podkreślił, że nawet w szpitalu, czy w miejscach najskromniejszej posługi widać światło nadziei, czuć opiekę i miłość. "Ile pełnej miłości troski rozjaśnia pokoje, korytarze, kliniki i miejsca, w których pełniona jest najbardziej pokorna służba" - stwierdził w przesłaniu.

Papież Franciszek w szpitalu. Dziękuje za modlitwy i opiekę

Jak podaje Vatican News, papież zaprosił wszystkich do przyłączenia się do niego "w chwaleniu Pana, który nigdy nas nie opuszcza i który w chwilach smutku stawia obok nas ludzi, którzy odzwierciedlają promień jego miłości".

ZOBACZ: Nowe informacje ws. zdrowia papieża. Komunikat Watykanu



Następnie duchowny podziękował wszystkim za modlitwę w jego intencji - szczególnie dzieciom, w tym niektórym, które przybył do Gemelii, aby w pełni okazać swoją bliskość i wsparcie. "Dziękuję, najdroższe dzieci. Papież was kocha i zawsze czeka na spotkanie z wami" - przekazał.



Jak miewa w zwyczaju, swoje rozważania zakończył prośbą o modlitwy w intencji pokoju na świecie. "Módlmy się dalej o pokój, zwłaszcza w krajach zranionych przez wojnę: w umęczonej Ukrainie, Palestynie, Izraelu, Libanie, Birmie, Sudanie, Demokratycznej Republice Kongo" - napisał.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Watykan informuje o poprawie

W sobotę biuro prasowe Watykanu powiadomiło o dalszej poprawie stanu zdrowia papieża zastrzegając, że nadal konieczne jest leczenie szpitalne. Franciszek przebywa w klinice od ponad miesiąca, dokładnie od 14 lutego.

ZOBACZ: Papież kontynuuje leczenie. Personel szpitala zaskoczył Franciszka



Duchowny wciąż kontynuuje tlenoterapię. Natomiast stopniowo zmniejszana jest potrzeba nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w godzinach nocnych. "Ojciec Święty potrzebuje nadal szpitalnej terapii medycznej, fizjoterapii motorycznej i oddechowej" - podano w ostatnim komunikacie, zapewniając, że wskazane metody wpływają korzystnie na jego stan zdrowia.



Biuro prasowe Watykanu wyjaśniło, że bezpośrednie zagrożenie życia minęło, ale organizm 88-latka musi odzyskać siły. Wcześniejsze wypowiedzi lekarzy sugerują, że będzie to długi proces, zanim papież będzie mógł wrócić do Watykanu i do pełni obowiązków.