W piątek mija miesiąc pobytu papieża Franciszka w Poliklinice Gemelli. W ostatnich dniach napływają doniesienia o stopniowej, lekkiej poprawie jego zdrowia. Ale jego stan pozostaje złożony i dlatego konieczne jest dalsze leczenie szpitalne. Nie wiadomo, kiedy Franciszek będzie mógł wrócić do domu. Na miesiąc przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia Watykan nie ma żadnych planów i prognoz.

Papież trafił do Polikliniki Gemelli 14 lutego z diagnozą ostrego zapalenia oskrzeli. Nic początkowo nie wskazywało na to, że hospitalizacja potrwa tak długo. Wkrótce potem stwierdzono obustronne zapalenie płuc, a stan papieża określono jako krytyczny.

Z komunikatów przekazywanych dziennikarzom w Watykanie wynika, że lekarze, także na podstawie badania rentgenowskiego, potwierdzili ostatnio lekką poprawę. Ale jednocześnie nie jest jasne, na jakim dokładnie etapie leczenia jest obustronne zapalenie płuc, które wcześniej było przyczyną epizodów niewydolności oddechowej i zagrożenia życia.

ZOBACZ: Ważna data dla papieża Franciszka. Mija 12 lat

To bezpośrednie zagrożenie minęło, a obecnie - jak wyjaśniono - organizm 88-letniego papieża musi odzyskać siły. Lekarze czekają na nowe wskaźniki, by odnotować dalszą poprawę jego stanu i móc udzielić informacji różniących się od tych podawanych dzień po dniu. Dotyczą one teraz między innymi kontynuowanej tlenoterapii, fizjoterapii oddechowej i motorycznej. Stan Franciszka opisywany jest jako stabilny i zarazem złożony.

Miesiąc po hospitalizacji nie wiadomo, kiedy Franciszek mógłby wrócić do Watykanu i kontynuować leczenie, a następnie odbywać rekonwalescencję w warunkach domowych. Z wcześniejszych wypowiedzi lekarzy wynika, że będzie to długi proces.

Watykan bez planów na Wielki Tydzień. "By papież mógł leczyć się jak najdłużej"

Dlatego na miesiąc przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia nie ma żadnych planów i prognoz, jak przebiegnie on w tym roku w Watykanie i czy możliwa będzie jakakolwiek forma obecności papieża podczas jego uroczystości.

Niepewność dotyczy też zapowiedzianej na 27 kwietnia, a więc tydzień po Wielkanocy, kanonizacji błogosławionego włoskiego nastolatka Carlo Acutisa. To papież miał ogłosić go świętym, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich kanonizacji.

W piątek zakończą się w Watykanie rekolekcje dla Kurii Rzymskiej, które Franciszek obserwuje codziennie ze szpitala za pośrednictwem połączenia wideo.

ZOBACZ: Papież kontynuuje leczenie. Personel szpitala zaskoczył Franciszka

Papież słyszał zatem wypowiedź prowadzącego rekolekcje kaznodziei Domu Papieskiego ojca Roberto Pasoliniego, który mówił w czwartek watykańskim dostojnikom: "Czasem zdarza się nam podnosić się z leczenia i choroby zbyt pospiesznie. Teraz starajmy się sprawić, by papież Franciszek mógł leczyć się jak najdłużej, bo wiemy doskonale, że w przeciwnym razie jak najszybciej wznowi pracę i papieskie obowiązki".

"Ale wszyscy trochę tacy jesteśmy. Widzimy zielone światło i od razu ruszamy" - dodał kaznodzieja w rozważaniach poświęconych potrzebie odpoczynku.

Przed południem w piątek mszę o zdrowie papieża odprawi w Kaplicy Paulińskiej w Watykanie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Udział w mszy wezmą przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, którzy wystąpili z jej inicjatywą. Odbędzie się ona dzień po 12. rocznicy wyboru Franciszka.