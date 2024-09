30 lipca zakończyły się zmagania sportowe w tenisie stołowym drużyn mieszanych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Złoto wywalczyła reprezentacja Chin: Chuqin Wang oraz Sun Yingsha, srebro zdobyli zawodnicy z Korei Północnej - Kim Kum Yong i Ri Jong Sik, a ostatnie miejsce na podium zajęli Shin Yubin i Lim Jong-hoon z Korei Południowej.

Selfie "ponad podziałami" nie spodobało się w Pjongjangu

Po ceremonii wręczenia medali sportowcy wspólnie zapozowali do zdjęcia, które wykonał Jong-hoon. Fotografia natychmiast obiegła sieć, bowiem zapozowali na nim obywatele dwóch wrogich państw. Nie wszyscy okazali się jednak entuzjastami takiego selfie.

Jak donosi "The Korea Times", jeszcze przed wyjazdem na igrzyska sportowcy z Korei Północnej otrzymali konkretne instrukcje dotyczące ich zachowania. Mieli m.in. nie wchodzić w interakcje z zawodnikami z innych państw oraz unikać "niepożądanych wpływów". Wszelkie naruszenia miały być surowo karane.

Wspomniane zdjęcie - według reżimu Kim Dzong Una - jest jawnym naruszeniem tych zasad. "The Korea Times" ustalił, że od 15 sierpnia, gdy Ri Jong-sik i Kim Kum-yong wrócili do kraju, są poddawani "ideologicznej kontroli". Jest to specjalna procedura dla sportowców, którzy w czasie pobytu za granicą mieli kontakt z innymi kulturami.

Zawodnicy z Korei Północnej zostali poddani "ideologicznej kontroli"

Weryfikacja jest podzielona na trzy etapy. Początkowo sportowcy są badani przez Komitet Centralny Partii Pracy Korei Północnej, potem przez Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu, a na końcu przez innych zawodników. Wedle oczekiwań osoby, które przebywały poza granicami kraju, powinny krytykować "niewłaściwe" zachowania.

Jak z kolei podaje "The Guardian", powołując się na stronę internetową poświęconą Korei Północnej "Daily NK", w raporcie przedłożonym odpowiednim urzędnikom tenisiści stołowi mieli zostać skrytykowani. Powodem było "uśmiechanie się" podczas pozowania do zdjęcia ze sportowców z kraju, który jest "wrogiem numer jeden".

Na razie nie jest jasne, jak przebiegła weryfikacja zawodników, ale nie wykluczone, że zostaną oni ukarani. Media informują, że sankcje mogą być uzależnione od poziomu skruchy wyrażonej przez sportowców.